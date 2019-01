Muere una anciana de 90 años por meningitis en Zaragoza

La Dirección General de Salud Pública ha informado de la muerte de una anciana de 90 años de sepsis por meningitis en Zaragoza. Está pendiente la determinación del serogrupo, pero ya se ha recomendado tratamiento a sus contactos más próximos.

En concreto, en 2018 se detectaron 13 casos de enfermedad meningocócica, cinco por serogrupo B, dos W, uno A , uno C y otros no se tiparon, según informa el boletín epidemiológico de Aragón. Además, durante el año pasado, se informó de otros casos de meningitis de etilogía no meningocócica.

Asimismo, en el mismo boletín publicado este jueves, se ha hecho balance de los brotes epidémicos registrados en 2018 en la Comunidad aragonesa. Los más relevantes fueron los seis casos de sarampión de Huesca, uno de botulismo alimentario en Zaragoza y los doce del brote colectivo de rubeola en un centro de trabajo de Zuera.