Insultos y críticas a Lambán en la red

Las declaraciones que realizó el pasado miércoles en Barbastro el presidente de Aragón, Javier Lambán, sobre la actitud del presidente de Cataluña, Joaquín Torra, en los homenajes a las víctimas de los atentados en Barcelona y en Cambrils han sido criticadas desde el Ejecutivo catalán. Lambán acusó a Torra de encabezar "una manipulación zafia y burda" de los actos y consideró que "no representa a todo el pueblo catalán". El consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, Jordi Puigneró, replicó en Twitter ayer que "el señor Lambán es el ejemplo de que los principios democráticos no han acabado de penetrar en el seno de la sociedad española". Y añadió que "no reconocen a un presidente democráticamente elegido porque querrían a un presidente puesto a dedo por el 155". A raíz de este tuit se produjo un aluvión de insultos y descalificaciones contra Lambán en las redes, a modo de consigna.