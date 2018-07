El gasto farmacéutico en Aragón se mantiene al mismo nivel que antes del copago

El Partido Popular implantó la medida del copago de medicinas en abril de 2012, para frenar el gasto público en Sanidad, con un tope de gastos dependiendo de la renta de cada jubilado. Con una renta inferior a 18.000 euros anuales la aportación máxima es de 8,23 euros; con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros, abonan como máximo 18,52 euros; y los de rentas superiores a los 100.000 euros aportan 61,75 euros como máximo al mes. Al sobrepasar este límite de pago, tienen que aportar el dinero que más tarde le sería devuelto.

Sin embargo, el departamento de Sanidad de Aragón quiso ir un paso más allá y desde el 1 de diciembre del año 2015 los pensionistas, cerca de 300.000 en la Comunidad, ya no tienen que adelantar la factura íntegra de sus fármacos. Con el anterior sistema, los pensionistas aragoneses abonaban la cuantía íntegra de sus fármacos y la cantidad que excedía del máximo anual por persona se les ingresaba en su cuenta bancaria en un plazo de tres meses.

Los expertos achacan al envejecimiento de la población que vive en la Comunidad el poco reflejo en el gasto farmacéutico. De hecho, hace apenas unos días se informó de que Aragón ha alcanzado su máximo histórico de envejecimiento, con una tasa del 142 por ciento, dado que ya se contabilizan 142 mayores de 64 años por cada cien menores de 16. Es la sexta Comunidad autónoma más envejecida de España, con un índice de envejecimiento dos puntos porcentuales superior al pasado año y que supera también la media nacional en 22 puntos.

Ahora el gobierno de Sánchez ha anunciado su intención de terminar con este copago, lo que calculan supondría al Ejecutivo central un gasto de entre 450 y 500 millones al año.

"Son buenas intenciones, tiene que materializarse"

Javier Iriarte, presidente del Consejo Aragonés de las personas mayores, se ha mostrado dudoso de esta medida: “Necesitamos más información de la propuesta”, ha afirmado. Hasta ahora lo ha calificado de “buenas intenciones” y cree que “estupendo” si finalmente se pudiera llevarse a cabo. En este sentido, confía que tras el verano se empiece a materializar esta propuesta.

“El gasto farmacéutico continuará aumentando, porque por ejemplo muchos medicamentos se han quitado de la seguridad social y no entran, es una forma de intentar disminuirlo pero no lo logra”, ha opinado Iriarte. Asimismo, ha considerado que no se puede aspirar a que “den todo gratis” y que sí que se debería tener una consideración especial por “los más vulnerables” como el caso de las mujeres que reciben las pensiones de viudedad.