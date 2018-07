María Rodrigo: "Las medidas de seguridad las incluye el presupuesto"

Las fiestas de San Lorenzo en Huesca, del 9 al 15 de agosto, cuentan este año con un presupuesto similar a de 2017, con la salvedad de que esta ya incluye el coste de las medidas de seguridad del decreto de espectáculos vigente y cuya aplicación supuso el año pasado 30.000 euros extra. En esta ocasión, el espacio donde se celebrarán los conciertos, en el exterior del Palacio de Congresos, será abierto. No obstante, en esta explanada se contará con un servicio de seguridad y un dispositivo sanitario. En 2017, el Ayuntamiento asumió el coste del incremento de vigilancia al que obligó el decreto en el recinto de peñas, con 16 guardas. Este lugar, para conciertos de pago, estaba vallado y tenían capacidad para 5.000 personas. Juslibol. "La discomóvil y las verbenas serán este año al aire libre"

Juslibol está inmerso hasta el día 30 en sus festejos en honor de San Pantaleón. Como novedad, «las verbenas con las orquesta y la discomóvil se celebrarán al aire libre en el parque», cuenta la alcaldesa, Pilar Antorán. El año pasado el Ayuntamiento de Zaragoza no autorizó el uso del pabellón polideportivo porque las salidas de emergencia no cumplían con la normativa. La instalación de una carpa junto al campo de fútbol, que incrementó en 6.000 euros el coste previsto, no convenció. Al trasladarse la música a un espacio abierto y ser de entrada libre no precisa de control de acceso, pero «sí de vigilantes de seguridad por si hay algún percance», especifica Antorán. El Ayuntamiento también tiene un proyecto para acondicionar el polideportivo.

Calatayud. "Las peñas volverán a instalarse en la vía pública"

Durante las fiestas de San Roque de Calatayud, del 14 al 18 de agosto, nueve de las diez peñas de la localidad volverán a instalarse en espacios abiertos al público y en las plazas en carpas abiertas sin laterales. «Esta decisión ya se adoptó el año pasado para cumplir el decreto. Solo hay una que continúa en un recinto cerrado», comenta el presidente de Interpeñas, Francisco Herrero. El acto más complejo de organizar es el concierto de Maldita Nerea del 17 de agosto en el parquin de la Feria de Muestras. «A los peñistas menores de 18 años vamos a darles una pulsera de distinto color para controlar el tema del alcohol. Y además de todo el dispositivo médico tenemos que contratar una veintena de personas entre seguridad y accesos».