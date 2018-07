Cómo cambian las notas: del "progresa adecuadamente" al 5 y al "logro satisfactorio"

Los niños de Cataluña no tienen notas en sus notas un "suficiente" o un 5, sino un "logro satisfactorio". Al sobresaliente le llaman "logro excelente" y al insuficiente, "no logrado". El Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha cambiado en el curso 2017-18 las notas de los alumnos de Primaria. Y el próximo curso quiere implantar este modelo también en Secundaria.

El nuevo sistema de evaluación, explican desde Cataluña, se adapta mejor al nuevo modelo de aprendizaje por competencias. De esta forma, las notas en Cataluña para Primaria y Secundaria son "logro excelente" (equivalente a sobresaliente, 9 o 10), "logro notable" (7, 8), "logro satisfactorio" (5) y "no logrado" (menos de 5).

Las leyes generales de educación marcan cómo debe ser la evaluación, pero cada comunidad autónoma puede hacer adaptaciones en función de sus competencias, como ha hecho Cataluña. En Aragón, la DGA no tiene intención de cambiar las notas. Los escolares de Primaria han recibido a final de curso un boletín con nota numérica y nominal (sobresaliente, notable, bien, etc.) para cada asignatura, y una calificación para cada competencia (lingüística, matemática, conocimiento del medio, etc.).