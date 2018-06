Más de 9.600 docentes se enfrentan a las oposiciones de ESO y FP más multitudinarias

Sandra lleva dos años preparándose la especialidad de Educación Física y la de este sábado es la primera oposición a la que se presenta. “Hace diez años que terminé la carrera, al poco hubo un proceso selectivo en Aragón, para el que todavía no estaba preparada y desde entonces nada”, explica. Durante el primer año se preparó la programación didáctica, mientras que en este segundo ha estado estudiando los temas y los casos prácticos. “He dedicado unas cuatro horas al día (aparte de las ocho de la jornada laboral) a esta oposición. Además, en para estos últimos días me he cogido vacaciones y estoy con el temario unas ocho horas diarias”, puntualiza.