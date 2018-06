Una de cada tres familias aragonesas reconoce llegar con dificultad a fin de mes

Un 32,8% de las familias aragonesas llegan con dificultad a final de mes. La última encuesta sobre condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que un 4,6% de los hogares tienen "muchos" problemas para lograrlo y que un 28,2% lo hace "con dificultad" o "cierta dificultad". Los datos, basados en el testimonio de 700 familias de la Comunidad, constatan que prácticamente una de cada cuatro no puede permitirse al menos una semana de vacaciones al año. También que el 19,4% no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos.

El sondeo señala que un 1,6% de los hogares aragoneses no pueden permitirse al menos una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, así como que un 4,4% no tiene dinero suficiente para mantener su vivienda a una temperatura adecuada. A esto hay que sumar que un 3% acumula retrasos en el pago de gastos de alquiler, agua, luz o gas y que un 2% carece de recursos para disponer de un automóvil.

El 34,4% de los españoles no puede permitirse ir de vacaciones ni una semana

Carlos Gómez, director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, asegura que la pobreza "no se está reduciendo al mismo ritmo que se recupera la economía" y que "la desigualdad continúa existiendo". "Las crisis generan desestructuración social y siempre hay un sector de las familias que, una vez que salen, se encuentran con una menor capacidad de compra y mayores niveles de inseguridad", dice.

En Aragón, los principales indicadores están por debajo de la media nacional. Un 13,3% de los hogares siguen en riesgo de pobreza y viven con menos de 8.500 euros al año. El porcentaje se aleja del de 2014, momento en que se disparó hasta el 16,9%, y del 15,7% de 2015, pero en España aún afecta al 21,6% de los encuestados, síntoma, apunta Gómez, de que "la crisis ha contribuido al empobrecimiento de muchas familias".

Este dato supone una leve mejoría respecto al 22,3% de 2016, pero, como recalca, "la reducción no se produce entre los mayores de 65". El director de Cáritas en Zaragoza admite que la situación de pensionistas y jubilados no es fácil, ya que muchos "tienen que asumir nuevos gastos por que sus hijos han perdido el empleo". En los hogares unipersonales, la tasa aumenta un 3,8% y entre los menores de 18 años se estabiliza en torno al 28%.

La situación en España

Preocupan especialmente Extremadura y Andalucía, donde la tasa de riesgo de pobreza alcanza las cotas más altas. La situación económica tampoco mejora lo suficiente en Canarias y Murcia. En ambas comunidades, más de un 15% de la población llega "con mucha dificultad" a final de mes.

En Aragón, la renta media de los hogares se situó en 2016, año por el que se preguntó a los encuestados, en los 29.098 euros, mientras que en España fue de 27.558. El porcentaje de aragoneses que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (19,4%) está lejos del 37,3% que marca la media nacional, pero hay indicadores que aún no se han recuperado. La renta media, por ejemplo, aún no ha alcanzado los 30.058 euros de 2015. De hecho, solo un 22,6% de los encuestados dice llegar a fin de mes "con facilidad", mientras que un 1,6% lo hace con mucha facilidad.

Los ingresos netos por persona, en cambio, sí parecen incrementarse. Se sitúan en los 12.110 euros al año, una cifra que, si bien queda por debajo de la de 2015, supera los registros de 2008, 2010, 2011 o 2012. El mayor problema, afirma Gómez, es que hay personas que siguen teniendo "escasas posibilidades" de encontrar trabajo.