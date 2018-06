Ayuda en Acción cumple diez años en Aragón

Conmemorar el décimo aniversario de la delegación de Ayuda en Acción en Aragón y celebrar la jornada de cooperación 'ODS con acento en la S'. Un 2x1. Es lo que durante este martes esta oenegé está llevando a cabo en el centro de Joaquín Roncal con la participación de actores de la cooperación estatal y aragonesa, la empresa y las instituciones públicas de la Comunidad.

"Uno de los objetivos de la jornada es difundir la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que para nosotros es una línea muy importante de trabajo en los proyectos que hacemos. También consideramos que es necesario que los conozca la sociedad porque al final permea todas las políticas públicas", ha explicado Fernando Mudarra, director general de Ayuda en Acción. Junto a él, en el acto inaugural ha estado el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, quien ha destacado que "crecer en un mundo más solidario e igual es la máquina para transformar la sociedad en la que vivimos". "Estos 17 puntos de ODS han de lograr un mundo que no esté dividido en dos, ni países desarrollados y no desarrollados. Tenemos que entender que la cooperación no es caridad sino justicia social, en mayúsculas", ha afirmado Dolado.

Por su parte, el presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, ha subrayado la labor que hace esta organización, no solo a nivel internacional sino estatal. "La crisis dejó a la luz problemas sociales que creíamos que en nuestro país ya no existían", ha comentado Montalvo. No obstante, ha valorado el papel de las oenegés como el de "un vehículo que traslada un sentimiento de solidaridad de unos ciudadanos de una parte del mundo a otra". En ese sentido, los tres han coincidido en que no solo es necesaria la ayuda en los países en vías de desarrollo, ya que también en territorios del primer mundo existe déficits.