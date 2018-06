El Salud convoca dos oposiciones con más de 400 plazas para 2019

Por su parte, este miércoles también se han publicado 204 plazas correspondientes a la categoría de celador. Hasta 177 serán cubiertas por el turno libre, mientras que 25 van dirigidas a personas que tengan una discapacidad igual o superior al 33% y 2 a víctimas del terrorismo. Hay incluidas vacantes de las Ofertas de Empleo Público relativas a los años 2016 y 2017 (también la oferta extraordinaria). Asimismo, el Gobierno de Aragón ha convocado 55 vacantes de promoción interna, que en el caso de no cubrirse; no se acumularán a la oferta anterior de turno libre.

Los aspirantes deben tener más de 16 años, nacionalidad española (o cumplir los requisitos especiales si se es extranjero no comunitario) y estar en posesión del título de graduado en ESO, FP de primer grado o equivalente en el caso de auxiliares administrativos y del Certificado de Escolaridad o equivalente para los celadores. Asimismo, es necesario realizar un pago de 12,76 euros (auxiliares) y 8,51 (celadores) respectivamente. El plazo para presentar las solicitudes comienza al día siguiente de la publicación en el BOA y se alarga durante un mes.

La fecha del examen todavía no está publicada, sin embargo, si se sigue el acuerdo nacional alcanzado a principios de este año; la prueba para auxiliares administrativos se llevará a cabo el 7 de abril de 2019 y la de celadores el 10 de marzo de ese mismo año. Como en anteriores procesos selectivos, el examen se dividirá de dos partes: oposición y concurso. La primera será un ejercicio eliminatorio que estará compuesto por 100 preguntas tipo test y 10 de reserva. Todas ellas tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas válida.

El temario, debido a la categoría de ambas especialidades, será diferente. Los auxiliares se examinarán de 30 temas: 10 comunes sobre la Constitución, la Ley General de Salud o la población, geografía y territorio de Aragón; y 20 específicas. Los celadores solo deberán estudiarse 20 temas: 9 comunes y 11 específicos. En el caso de aquellos que entren por promoción interna solo tienen que poner a prueba sus conocimientos específicos, puesto que los comunes ya los superaron en una oposición anterior (con la que consiguieron la plaza que actualmente ocupan).

Para pasar esta fase es necesario aplicar la fórmula del 60% de la media de las 10 mejores notas, sin que la puntuación mínima pueda ser inferior al 50% de la nota máxima alcanzada, y siempre que sea superior a un tercio de la nota máxima alcanzable. En todo caso, según puntualiza la convocatoria, por cada plaza habrá un máximo de tres aprobados. Tres días después de la prueba se publicarán las respuestas correctas.

Los aspirantes que superen esta parte tienen un plazo de 15 días naturales para presentar la documentación necesaria para que el tribunal pueda calificarles. El concurso también está compuesto por 100 puntos: 60 correspondientes a la experiencia profesional, 20 a la formación y 20 a otras actividades como publicaciones, ponencias o ser tutor en prácticas de estudiantes de FP. La calificación final vendrá determinada por el sumatorio del 60% de la puntuación obtenida en la fase de oposición y del 40% logrado en el concurso.

Otras oposiciones en marcha

En las últimas semanas ha habido un aluvión de convocatorias de oposiciones, la mayoría de ellas con una fecha casi segura de examen. Según el acuerdo nacional alcanzado entre varias comunidades ya se conoce el día de la prueba de determinadas especialidades. En algunos casos, como el de pinches, ya ha sido confirmada tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos:

Pinches. 81 plazas de turno libre. La oposición será el 23 de septiembre de 2018.

81 plazas de turno libre. La oposición será el 23 de septiembre de 2018. Técnicos de Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 79 plazas (69 de turno libre y 10 de promoción interna). El examen será el 21 de octubre de 2018.

79 plazas (69 de turno libre y 10 de promoción interna). El examen será el 21 de octubre de 2018. Médico de Atención Primaria. 317 plazas (292 de turno libre y 25 de promoción interna). La prueba comenzará el 25 de noviembre de 2018.

317 plazas (292 de turno libre y 25 de promoción interna). La prueba comenzará el 25 de noviembre de 2018. Pediatra de Atención Primaria . 24 vacantes (23 de turno libre y 1 de promoción interna). El examen se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2018.

. 24 vacantes (23 de turno libre y 1 de promoción interna). El examen se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2018. Enfermería especialista en Obstétrico-Ginecológico (Matrona). 13 vacantes. Siguiendo la OPE nacional, el examen podría ser el 3 de febrero de 2019.

13 vacantes. Siguiendo la OPE nacional, el examen podría ser el 3 de febrero de 2019. Fisioterapia. 73 plazas (65 de turno libre y 8 de promoción interna). El examen será el 17 de febrero de 2019.

El Gobierno de Aragón también ha convocado otras especialidades (si no lo hubieran hecho, estas vacantes se hubieran perdido), para las que no hay una fecha concreta. No obstante, fuentes del departamento de Sanidad han asegurado en varias ocasiones que tendrán lugar a partir del segundo semestre de 2019: