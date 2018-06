Más de 2.600 pinches se disputarán las 81 vacantes convocadas por el Salud

Un total de 2.664 personas han sido admitidas para participar en la oposición que les permitirá convertirse en pinches del Salud. El departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón hizo público este viernes el listado de admitidos y excluidos de este proceso selectivo, que comenzará el próximo 23 de septiembre a las 10.00. La prueba se realizará en llamamiento único en diversas facultades de la Universidad de Zaragoza y será necesario que todos los interesados estén presentes en el lugar antes de las 9.30.

A esta prueba también han presentado su solicitud otros 208 candidatos que, de momento, han quedado excluidos por diversas razones: presentación fuera de plazo, falta de una firma, de validación bancaria, no justificar la exención de pago, presentar la documentación en otro idioma que no sea castellano, no acreditar la discapacidad o no poseer el título exigido o la nacionalidad. En estos casos, hay un periodo de 10 días hábiles para subsanar los errores.

Estos candidatos aspiran a conseguir alguna de las 81 plazas que se convocaron en este concurso-oposición (80 de ellas corresponden al turno libre, mientras que la restante solo puede ser ocupada por una persona con una discapacidad igual o superior al 33%). En estos momentos, hay 33 candidatos por cada una de las vacantes. Para presentarse solo era necesario estar posesión del certificado de Escolaridad o equivalente (ESO), haber pagado las tasas correspondientes (8,51 euros) y otros requisitos comunes con el resto del personal que trabaja en un centro sanitario.