La gesta Valiente

Se suceden a ritmo vertiginoso acontecimientos de primer orden, algunos de tal calibre que afectan al equilibrio de fuerzas geoestratégicas del planeta. Los líderes de los dos países del mundo más antagónicos, que hace nada echaban un pulso sobre quién tenía el botón nuclear más grande, se estrechan la mano en Singapur. El flamante Gobierno de Pedro Sánchez aterriza en la actualidad europea al abrir los brazos de los españoles a los migrantes del ‘Aquarius’ en agua de nadie. El seleccionador que se iba a estrenar hoy en el primer partido de España en el Mundial es destituido tras conocerse que entrenará al Madrid. No había pasado ni un mes desde que firmó ser fiel a la selección hasta 2020. Urdangarin hace la maleta para mudarse antes del lunes a la cárcel. El garboso ministro de Cultura y Deporte debuta en la apoteósica final de Roland Garros que consagra a Nadal como el mejor tenista de todos los tiempos. Tres telediarios después, Huerta deja de lucir cartera por su oscuro pasado con el fisco. Aunque demuestra que en España ‘Dimitir’ no es solo un nombre ruso, su falta de elegancia al irse le delata.

Y entre tanta noticia de relumbrón, hay una que pasa casi de puntillas, aunque no es fruto de la improvisación, ni de fuegos de artificio, ni de infidelidades ni traiciones para el enriquecimiento propio, sino del arduo trabajo en la sombra de cerebros entregados a mejorar la vida de sus congéneres. A la cabeza de esa gesta, que se ha dado a conocer en una de las más prestigiosas revistas de investigación del mundo, se encuentra un hombre que no ha cumplido los 40 y más de la mitad los ha vivido en su Zaragoza natal, donde inició su formación. Se llama Manuel Valiente y es el jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO. Junto a su equipo, ha logrado demostrar en humanos que una terapia extraída del insignificante cardo borriquero permite tratar con éxito la metástasis cerebral. Ahí es nada. Y una se acuerda de los seres queridos que se han quedado en el camino en la flor de la vida por culpa de un tumor agresivo. Y no duda en aplaudir a personas como Valiente e investigadores de su talla cuyo nombre desconocemos, pero que trabajan en silencio para que no tengamos que llorar por quienes se van prematuramente.