El bar de Farasdués ya tiene nuevos cocineros

"Estamos muy contentos de haberlos encontrado. El bar seguirá abierto y dando servicio a nuestro pueblo. Y, además, ganamos dos vecinos encantadores", afirma María Pilar Aisa, de la junta de la asociación de vecinos, una de las impulsoras de esta oferta de empleo y vivienda que ha tenido un gran éxito en las redes sociales.

"Hemos pasado una semana de mucho estrés, desbordados por el gran número de peticiones recibidas. Nos han escrito o llamado más de 140 personas, de muchas ciudades españolas y del extranjero: de Madrid, Barcelona, Tarrasa, Sevilla, Badajoz, Toledo, Inglaterra, Alemania, México... Y siguen llamando para interesarse por el bar. Contestamos a todos y la gente nos lo agradece mucho", apunta Pilar.

Un matrimonio de 59 años

Al final, los elegidos estaban cerca: un matrimonio zaragozano, de 59 años ambos, con mucha experiencia en hostelería. "Mi hijo me mandó un whatsapp a primera hora de la mañana con la noticia. Me gustó, pero pensé que ya estaría cogido. Estuvimos todo el día dándole vueltas al tema. Por la noche les mandé un mail, y me llamaron enseguida. Conectamos mucho. Al día siguiente fuimos a ver el pueblo y nos encantó. Luego quedamos para conocernos en persona. Tenemos muchas ganas de empezar", cuenta la mujer. Pronto se mudarán los dos. Tienen dos hijos y dos nietos que irán de visita.

Los nuevos gestores del bar de Farasdués tienen muchos años de experiencia en bares y restaurantes de Zaragoza, otras ciudades y el medio rural. "Es un sector difícil, hay que trabajar muchas horas y no siempre es rentable. Nos gustan mucho los pueblos, el trato con la gente es muy cercano. En Farasdués esperamos encontrar mejor calidad de vida. El pueblo es tranquilo y en un entorno muy bonito, lo que queríamos", subraya.

Los actuales gestores del bar (un padre y una hija) lo dejan en unas semanas porque les han surgido otros trabajos. Avisaron de su marcha y la asociación vecinal comenzó a moverse publicando anuncios en periódicos y revistas. Ofrecían el alquiler del bar por un canon anual de 1.000 euros y la posibilidad de alquilar una casa de tres plantas con jardín por 250 euros al mes.

Farasdués es una localidad de las Cinco Villas con unos 30 habitantes empadronados y cuya población crece en fines de semana y en vacaciones. El bar abre todos los días por las mañanas, con uno de descanso. Y los viernes y fines de semana también por las tardes. En verano amplía su horario porque funciona como bar de las piscinas.