El plan de bilingüismo de la DGA exige nivel B2 a los profesores en Primaria y C1 en Secundaria

La orden por la que se regula el modelo Brit-Aragón para el desarrollo de la competencia lingüística de y en lenguas extranjeras en centros públicos se ha dado a conocer esta semana y se publicará en el BOA en los próximos días. Entre las principales diferencias respecto al modelo Piblea está el número de horas lectivas en lengua extranjera (se aumenta a un mínimo de 35% para todos los centros desde 1º de Infantil) y el nivel exigido a los profesores. El Piblea fue muy criticado porque solo pedía un B2.

Con el Brit, cambian un poco los requisitos de los docentes. Los profesores de Infantil y Primaria deberán ser maestros especialistas en la lengua extranjera correspondiente o con título oficial de B2. Además, los colegios deberán contar al menos con un profesor con nivel C1 para realizar actividades específicas de competencia oral. Y todos los profesores que impartan asignaturas en lengua extranjera en la ESO deberán acreditar un nivel C1. Aunque de manera extraordinaria la orden contempla que "cuando el centro no cuente con los medios necesarios" también podrán dar las clases maestros sin B2 en Infantil y Primaria, y profesores sin C1 en Secundaria.

Los centros bilingües del modelo Brit deberán impartir al menos un 35% de sus contenidos en lengua extranjera, frente al 20% del modelo CILE1 del Piblea (al que se acogieron la mayoría de colegios). El Brit ha seguido el camino de los centros del convenio del British Council, los primeros bilingües de Aragón. Estos imparten en inglés las asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística e Inglés. El nuevo modelo da flexibilidad a los centros para que decidan qué asignaturas dan en lengua extranjera.

En Infantil y Primaria todos los alumnos seguirán el itinerario bilingüe, mientras que en Secundaria será voluntario. El objetivo del Brit, según refleja la orden, es que el alumnado alcance el nivel B2 al finalizar 4º de la ESO. Aunque de momento no se les dará un certificado oficial que acredite este nivel. El programa bilingüe no continúa en Bachillerato, aunque algunos institutos sí siguen ofreciendo materias o contenidos extra en lengua extranjera en esta etapa.

La Jota, entre los primeros del Brit

Este curso ha comenzado el Brit en 1º de Infantil en ocho centros: Valdespartera 4, Recarte y Ornat, Puerto Venecia y La Jota (en Zaragoza), Ferrer y Recaj en Ejea, El Ensanche en Teruel, Nuestra Señora del Pilar en Monreal del Campo y Violada-Monegros en Tardienta Además, el centro integrado de La Jota también ha empezado en 1º de la ESO. La implantación será progresiva, comenzando por 1º de Infantil y 1º de la ESO, y cada año se incorporará un curso más.

Uno de los pioneros es el centro integrado de la Jota. "Estamos muy contentos con el resultado este primer curso. Ha venido una persona con C1 que ha dado ocho sesiones semanales en los dos grupos de 1º de Infantil. Se nota mucho su evolución. En Secundaria no tenemos ahora profesorado con C1, para el próximo curso tendrá que venir alguien nuevo", señala la directora de La Jota, Yolanda Vicente.

Este curso, los alumnos de 1º de la ESO de La Jota han dado Biología y Geología (3 horas a la semana) y Educación Física (dos) en inglés, además de la asignatura de Inglés (cuatro horas) y la de Francés (dos). También realizan actividades complementarias del centro en inglés, que pueden sumar hasta un 5% de las horas lectivas obligatorias en lengua extranjera, según recoge al orden. El próximo curso los alumnos de 2º de la ESO darán en inglés las asignaturas de Tecnología y Plástica, además de Inglés y Francés.

Las dudas de los profesores

Aumentar a C1 el nivel exigido a algunos de los profesores que impartan estas materias bilingües es una medida aplaudida por las familias, pero que plantea dudas a los sindicatos de profesores. El año pasado la DGA lanzó una convocatoria extraordinaria para ampliar las listas de interinos porque no tenía suficientes profesores colaboradores con nivel C1 para los centros de currículum integrado. Desde Educación aseguran ahora que "no hay dudas" sobre la disponibilidad de docentes con el nivel requerido.

La DGA creó hace dos años el Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación (CARLEE) para impulsar la formación del profesorado. El curso pasado, un millar de profesores participaron en algunas de sus actividades formativas. Además, 56 profesores lograron el nivel B2 de inglés y 78 el C1, y 6 consiguieron el B2 de francés.

Para los sindicatos no es suficiente con la apertura del CARLEE. "El modelo Brit nos parece positivo, pero pedimos tiempo para aplicarlo y más formación para el profesorado. Tanto desde el departamento de Educación como desde la Universidad no se han hecho bien las cosas para formar a los profesores con nivel B2 y C1. Pedimos que la formación en bilingüismo se haga en horario laboral para no perjudicar a los profesores. Cada año se nos pide más formación en idiomas sin darnos los medios para ello. Muchas de las plazas que salen exigen ya B2 y pronto exigirán también C1 para institutos. Esto discrimina a los que no han tenido ocasión de formarse", subraya Alfonso Zafra, representante de CSIF Educación en Aragón.