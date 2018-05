Tijeretazos por una buena causa

Un lunes es un buen día para cambiar de 'look', hacerse un arreglo de barba o dejar que te maquillen otros . Y si además así se colabora en una buena causa, no hay excusa que valga para pasarse durante la jornada de este lunes por el estanque del campus San Francisco.

Cerca de 30 mujeres del club de barberas (algunas venidas desde Madrid y Lérida) y el estudio de maquillaje Elisa García participan en un proyecto solidario que busca recaudar fondos para el desarrollo de un test que permita la detección rápida y sencilla de cáncer de colon con tan solo una gota de sangre. "No es lo mismo pedir dinero y que te lo den, a que tú hagas un servicio para conseguirlo. La recaudación es de otra manera y es más gratificante para todos", ha señalado Carmen Fortón del club Mujeres Barberas. Cada trabajo cuesta 5 euros, pero además también se puede comprar merchandising de esta agrupación, ya que parte de la recaudación también se donará.

Lo ideal sería llegar a los 25.000 euros, el proyecto ya ha conseguido 14.000 a través de la plataforma Precipita. "Se trataría de validar un método diagnóstico sencillo, rápido y no invasivo para detectar el cáncer de colon", ha explicado Olga Abián, investigadora del IACS en el Instituto Universitario de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza. Este proyecto de investigación es el séptimo proyecto de micromecenazgo ciudadano que ha lanzado el campus aragonés.

Disponer de una nueva herramienta sencilla de diagnóstico precoz de cáncer de colon supondría dar un paso decisivo frente a esta enfermedad que cada año ocasiona más de 40.000 nuevos casos detectados en España. El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los más comunes diagnosticados en todo el mundo. Entre los hombres con cáncer, CCR ocupó el tercer lugar en la prevalencia (746.000 casos, el 10% de la población masculina total), después de los cánceres de pulmón y próstata. Entre las mujeres con cáncer, CCR ocupó el segundo lugar en la prevalencia (614.000 casos, 9,2% de la población femenina total), después del cáncer de mama.

Saúl Cilleros no ha dudado en pasarse por esta carpa para cortarse el pelo. "Me parece una idea estupenda, es algo que debería hacer todo el mundo", ha comentado el joven. Por su parte, Lucía López ha decidido ponerse en manos de las maquilladoras: "Siempre se hacen carreras y otro tipo de actividades solidarias. Esta me parece muy interesante y puede llamar la atención porque es tanto para chicos y chicas". Mientras que María Teresa Campos está muy ligada a la causa. "Yo tengo cáncer de intestino y mi marido de colon", ha explicado la jubilada.

Todo el que quiera puede pasarse por esta carpa hasta las 18.00 de este lunes.