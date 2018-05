Pilar Alegría se perfila como principal rival de Santisteve y Azcón, a la espera de C's

Las tensiones se concentran ahora en el PSOE, dado que el resto de partidos llevan otro ritmo orgánico. Las opciones de Alegría han quedado reforzadas tras el proceso de renovación de las agrupaciones de la ciudad, que ha ratificado la mayoría del portavoz municipal, Carlos Pérez Anadón, el principal soporte de Javier Lambán en la capital. Alegría, que aún no ha confirmado su candidatura, ha vencido en principio las reticencias de este poderoso sector del PSOE zaragozano y tendrá el apoyo de varias agrupaciones alineadas con Lambán.

Esto no significa que Alegría vaya a ser candidata, porque faltan las primarias –a doble vuelta si hay más de dos candidatos–, pero en el PSOE el poder orgánico siempre influye. El proceso no ha favorecido a los otros dos aspirantes posibles. Por un lado, está el vicepresidente de las Cortes, Florencio García Madrigal, que ya anunció que quiere presentarse a las primarias y que está en guerra con Lambán por este motivo (esa pugna ha supuesto la destitución de Ignacio Zarazaga, uno de los fieles de García Madrigal, como director general y jefe de servicio en la DGA).

Por otro, está Carmen Dueso, que se enfrentó a Lambán en las primarias autonómicas. Cuenta con la agrupación Norte, la más importante de Aragón, y apoyos en la UGT. Pero suscita recelos en el resto del partido. Solo una alianza entre Dueso y García Madrigal, hoy por hoy no prevista, les daría alguna opción. Hay sectores que quieren que las primarias sean antes del verano, pero otros piden esperar a septiembre.

El resto de los formaciones se manejan con menos urgencia. La gran duda es C’s, el partido de moda en las encuestas. Se da por hecho que no repetirá como candidata Elena Martínez, que ya fue desplazada como portavoz por Sara Fernández. Esta no esconde su aspiración a liderar la lista, pero la política de fichajes anunciada por Albert Rivera le resta posibilidades. Se prevé contar con algún profesional reconocido, lo que ha disparado los rumores, pero fuentes de la formación retrasan el debate hasta enero de 2019.

¿Y ZEC? Aunque falta un proceso de primarias, nadie duda de que Santisteve repetirá. Él ya se ha mostrado dispuesto a concurrir de nuevo. La duda está en el formato de primarias y cómo se repartirán los puestos de salida. Y no hay muchos huecos (por ahora, solo Teresa Artigas, Arantza Gracia y Pablo Muñoz, que acumula dos legislaturas, podrían estar planteándose no repetir).

Santisteve quiere mantener a su equipo de colaboradores más cercano, que en ZEC se conocen como los ‘comunes’. En este grupo estaría Luisa Broto, la vicealcaldesa. Pero IU y Podemos no regalarán sus votos, sobre todo la formación morada, que a diferencia de 2015 se va a presentar: quiere hacer valer su peso y colocar en la zona noble de la candidatura a sus representantes.

Aunque no está confirmado, el PP ya ha decidido que Jorge Azcón aspire a la Alcaldía. La duda es la fecha del anuncio, que se ha ido retrasando por los avatares del PP nacional, sobre todo el de Madrid. Se había especulado con que los candidatos a las grandes ciudades se decidieran antes del verano, pero ahora no se descarta que sea después. El caso de CHA, que en las próximas elecciones se jugará el ser o no ser, contará con Carmelo Asensio como candidato, que sustituyó como portavoz al anterior aspirante, Juan Martín, al inicio de la corporación.