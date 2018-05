Más de 220 empresas han trasladado su sede de Cataluña a Aragón desde el 1-O

La incertidumbre política en Cataluña parece haber reactivado el traslado de domicilios sociales a Aragón . Según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, entre el 2 de octubre de 2017 –día posterior al referéndum ilegal– y el 30 de abril de se han registrado 222 operaciones. La mayor parte de estos negocios (144) han elegido Zaragoza, mientras que 61 han recalado en Huesca y 17, en Teruel . A este dato, que refleja los traslados ya formalizados, habría que sumar aquellas empresas que han decidido cambiar de sede pero no han completado todos los trámites.

El Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, otro termómetro de la actividad empresarial, evidencia que cada mes se realizan un mínimo de 20 traslados de Cataluña a Aragón. Aunque no se han vuelto a alcanzar los 58 de diciembre, mes en que se celebraron las elecciones catalanas, el resultado electoral y la aplicación del artículo 155 de la Constitución parecen no haber calmado a los empresarios, ya que entre febrero y marzo se formalizaron al menos medio centenar de cambios.

Pese a que estos datos aluden únicamente al domicilio social, se cree que, en la mayor parte de los casos, también se ha optado por trasladar la sede fiscal, una decisión que obedece, sobre todo, a criterios de funcionalidad.

Aragón es la tercera Comunidad que más empresas catalanas ha captado en los últimos ocho meses. Queda detrás de Madrid o la Comunidad Valenciana, donde se han instalado las empresas de mayor tamaño, pero por delante de Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia, Canarias o las Baleares. En el listado aparecen las ya conocidas (Pangaea Oncology, Proclinic Expert, Torrot Electric Europa, Argal) y otras como European Autoelectric Alliance, Avícola de Tarragona, New Events o Nikami Empresite. La mayor parte han establecido su sede en la calle de Alfonso I o el paseo de la Independencia, pero también las hay en Fraga, María de Huerva, Monzón, Ballobar, Jaca, Alfambra, Sariñena o Belchite, entre otros municipios.

A la expectativa

La candidatura de Quim Torra a presidente de la Generalitat, que volverá a votarse el lunes en el Parlament, ha sido acogida "con incertidumbre" por los empresarios de uno y otro lado, que comparten una relación económica de 15.000 millones de euros.

José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, confirma que, tras varias investiduras fallidas, este anuncio ha puesto a muchos "a la expectativa". "Si se compromete a gobernar dentro de la a Constitución todo irá bien, pero por sus declaraciones podría no ser así. Todo dependerá de las medidas que adopte si llega a formar gobierno", explica.

No descarta, de hecho, que su elección pudiera motivar nuevos traslados a medio y largo plazo. Sánchez espera que no tenga que volver a aplicarse el artículo 155, de ahí que inste a los partidos independentistas a buscar "soluciones y alternativas dentro de la legalidad". Confirma, por otra parte, que el goteo de traslados "ha continuado" en los últimos meses en Aragón y que "ha habido peticiones de información", aunque no al ritmo de los últimos meses de 2017.