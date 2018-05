María Victoria Pinilla recibió este martes la noticia de la sentencia que anula su condena a través de su abogado, Santiago Palazón. Totalmente reacia a hacer declaraciones públicas, solo dijo a través del letrado: "Lo único que me preocupa y me ha preocupado siempre han sido mis hijos". "Así me lo ha transmitido textualmente", señaló el abogado zaragozano, satisfecho con la resolución del Tribunal Supremo.