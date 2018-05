Siete aragonesas ejemplares son "mujeres espejo" en el mundo de la discapacidad

La zaragozana Marta García , de 40 años y fundadora de la empresa Atmósfera Eventos, ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres espejo como parte del proyecto europeo ‘100 Mirrors Inclusive’. García padece una enfermedad de nacimiento, denominada Miopatía Congénita de central core con un grado de discapacidad del 66%. “Es un trastorno neuromuscular heredado, aunque en mi caso he sido la primera de mi generación en manifestarla . Esta discapacidad se presenta normalmente en la infancia, aunque a mí me la diagnosticaron en el 2002 porque no tenían claro de dónde venían mis problemas motores”, explica García.

Sin embargo, ni la tardía detección de su enfermedad, ni las dificultades que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida han sido suficientes para frenar sus ganas de superación. Precisamente por esto, la zaragozana ha sido una de las elegidas para servir, con su testimonio y experiencia, de inspiración a otras que desean iniciar su propio negocio o fortalecer sus habilidades creativas y empresariales. “Para mí es un gran honor haber sido seleccionada y que se me considere mujer espejo, a la vez que me supone una gran responsabilidad y vértigo. Yo lo único que he hecho en mi vida es salir adelante y trabajar”, afirma.

Así, en 2012 nacería, junto a su pareja, David Cámara, Atmósfera Eventos, una empresa que se dedica a la organización de eventos y al diseño gráfico. Para ella, la discapacidad solo ha sido un obstáculo más que sobrepasar. “Dejé mi empleo en la Fundación DFA y me lancé a la piscina. Claro que al principio tenía miedo pero es maravilloso dedicarse a algo que te aporta tanto en tu día a día”, añade.

El pasado 7 de abril de 2017 tuvo una caída que provocó que vaya en silla de ruedas desde entonces. “En ese momento mucha gente pensó que íbamos a cerrar la empresa, pero nada de eso. Tan solo tuve que volver a adaptarme a las circunstancias”, relata. Su trabajo, asegura, le ha dado toda la libertad que necesitaba.

Si bien es cierto que debe de asumir ciertas limitaciones a la hora de mover pesos o subir escaleras, eso no lo he impedido disfrutar de cada uno de sus trabajos: “Para mí no hay barreras en mi trabajo porque si la tengo, la soluciono. Mis clientes no ven la silla de ruedas, que no subo escaleras o que me pueda caer, valoran mi profesionalidad y eso me hace muy feliz”.

Otra de estas mujeres elegidas como espejos en los que mirarse en la sociedad actual ha sido Nuria Rivas, presidenta dela Asociación de Amputados de Aragón (ADAMPI-Aragón). “Es un orgullo que se me considere un ejemplo para otras personas que puedan estar pasando por una situación parecida y puedan servirse de mi testimonio y mi experiencia”, asegura Rivas. “Para mí es una palmadita en la espalda, es saber que voy por el buen camino y que estoy haciendo las cosas bien”, asegura.

Nuria Rivas, una de las siete aragonesas ejemplares son "mujeres espejo" en el mundo de la discapacidad.

La zaragozana estuvo 6 años en el hospital a causa de un cáncer de huesos. Finalmente, debido a una infección tuvieron que amputarle una pierna. “Todo el tiempo que tuve que pasar ingresada me supuso el no poder hacer otras cosas, pero también aprendí algunas herramientas que me han servido mucho en el día a día”, afirma. “Por ejemplo, he aprendido a tener mucha paciencia, a escuchar, a tomarme las cosas de otra forma, a valorar mucho el día a día”, añade. Cosas que no se aprenden en un aula ni enseñan en ninguna universidad.

“Creo que todos tenemos algo que enseñarle al mundo, pero si no tenemos las herramientas para compartir ese mensaje no hacemos nada. Este proyecto sirve para esto, para darnos voz”, explica Rivas. En su caso, asegura que la clave es ser consciente de que todo no va a salir como uno espera. “Puede sonar duro, pero es real, y esto me lo ha enseñado la discapacidad. Lo único que cambia ahí es la forma en la que te tomas las cosas. Yo no aparto de mi vida los malos momentos, los íntegro y trato de sacar un aprendizaje de ello”, concluye.

Además de García y Rivas, completan la selección de aragonesas Marta Valencia, presidenta de la Fundación DFA; Silvia Mateos Gallego, presidenta de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA); Pilar Torreblanca, directora de Fundación Ceste; Marta Muñoz, abogada del departamento jurídico de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y Maite Sorolla, traductora e intérprete invidente que vive en Austria.

Un proyecto viajero

Los países que participan en este proyecto europeo son España, Malta, Letonia, Grecia y Polonia. ¿El objetivo? Seguir rompiendo esas barreras tanto en forma de prejuicios como arquitectónicas que deben de superar cada una de estas personas a lo largo de su vida. “Son ejemplos de superación y queremos convertirlas en mentoras de otras mujeres que puedan estar en su situación”, explica Beatriz Bellet, del Instituto Internacional de Desarrollo Profesional y Coaching (INDICO), quien promueve esta iniciativa.

“El proyecto de mujeres espejo nace en 2010, con una selección de mujeres destacadas en diferentes ámbitos, como la política, el mundo empresarial, el deporte… de la mano de la Universidad de Zaragoza y como parte de la Convocatoria Erasmus Plus”, explica. “Sin embargo, los resultados fueron tan positivos que nos llamaron para repetirlo, pero con mujeres que habían desarrollado su actividad en el ámbito de la discapacidad física”, añade.

Se van a publicar entrevistas con cada una de ellas, organizar charlas y talleres y el evento tendrá su broche final a mediados de 2019 con un evento de cierre que tendrá lugar en la capital aragonesa. “La idea es visitar los cinco países con estas mujeres mirror, que puedan intercambiar sus historias y experiencias, y luego repetirlo con otros cinco países nuevos”, asegura Bellet.