"Soy muy sociable y me encanta saludar a todos"

Zia Ur Rehman Fazal no tenía otra opción. Terminó sus estudios de Economía en Cachemira, la región que se disputan Pakistán y la India, y, ante la falta de oportunidades y futuro, decidió venir a España con su hermano mayor, Rafi, y probar suerte. Recalaron en 2000 en Torrebaja, un municipio del enclave valenciano del Rincón de Ademuz, que linda con Teruel, y el paso siguiente fue instalarse en la capital turolense, donde regentan desde 2005 uno de los ‘kebab’ más populares de la ciudad.

"Soy muy sociable, me encanta hablar con la gente, saludar a todo el mundo y preguntarle por su vida y eso en Teruel, una ciudad superpequeña, es muy fácil conseguirlo, así que, aquí me quedé", explica Zia. Está feliz por tener un local en propiedad tras muchos años trabajando en uno de alquiler. Su ‘Rafi Kebab’, en la Cuesta de la Jardinera, amplio y luminoso, reluce al ser nuevo y los clientes no escatiman elogios hacia el establecimiento y los platos que en él se sirven, basados en la típica comida de pinchos del Medio Oriente. Admite, no obstante, que "cuesta mucho" emprender un negocio en Teruel, ya que "todo es muy caro, uno se encuentra con dificultades, y la burocracia es lenta".

Solo tiene una pena, y es que su esposa y sus mellizas –pronto cumplirán cinco años– siguen en Cachemira, al abrigo del resto de la familia. "Las echo mucho de menos –confiesa–, por eso cada año me voy allí durante dos o tres meses". "Estoy superbien –subraya–, pero me falta mi familia".