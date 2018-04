"Me gusta la vida tranquila en el pueblo"

A Joe no le gusta que le llamen extranjero. Lleva tantos años en la provincia de Teruel que se siente un vecino más. Aterrizó en Cedrillas en 1988, después de haber veraneado mucho tiempo en Alicante y de, incluso, abrir en Xaló un bar musical. "Aquello se llenó de ‘guiris’ y turistas", dice entre risas este canadiense de Ottawa. Conocedor de las pistas de esquí de Valdelinares y enamorado de la pesca en los ríos turolenses, decidió venirse a Aragón.

Ahora, gestiona una empresa dedicada al cuidado de las personas mayores, Asister, con sedes en la capital turolense y en Alcañiz, y se desplaza a diario hasta Teruel desde su casa de Cedrillas, donde vive en compañía de "un montón de gatos". "Me gusta la tranquilidad de la vida en el pueblo; es fantástica", afirma convencido. Explica que, al principio, le costó ganar la confianza de la gente, pero luego "apareció la amistad y ya no me han abandonado jamás".

Confiesa que, en realidad, no hay nada de Teruel que le disguste. "Si acaso –dice tras recapacitar un poco y sin perder el humor–, estaría bien que las máquinas quitanieves madrugaran un poco más para limpiar las carreteras". Explica que disfruta enormemente del paisaje, de la cercanía de la naturaleza, de la comida de la tierra y del vino, preferiblemente de Borja o Cariñena. "Me encantan cada una de las estaciones del año tal y cómo son, aunque principalmente la primavera y el invierno con la nieve", afirma. Como buen emprendedor, está muy ilusionado con su negocio, tras haber logrado abrir una tienda ‘online’ de venta de productos de ortopedia. Señala, no obstante, sentirse "frustrado" al tener que recorrer al año 70.000 kilómetros de carreteras en malas condiciones y tener que trabajar "con un internet del siglo pasado".