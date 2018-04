"Aragón tiene un valor incalculable: su gente"

Leo Franco, exjugador del Real Zaragoza y de la SD Huesca entre otros, lo tiene claro. "Aragón tiene un valor incalculable, que es su gente. Desde el primer día nos han tratado de maravilla, son muy respetuosos, amables, educados…", relata. Natural de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, el portero argentino decidió establecerse en la capital aragonesa tras su último contrato como futbolista, en el club oscense, donde actualmente ostenta el cargo de director de Relaciones Externas. "Después de un año de transición en Argentina, me volví a Zaragoza a vivir y tuve la posibilidad de jugar un año más en Huesca y ahora continuar trabajando allí", explica con el característico acento de su país de origen. "Aquí tanto mi familia como yo nos hemos encontrado muy a gusto", confiesa el excancerbero desde Zaragoza, ciudad en la que se ha afincado con su mujer, mallorquina, y sus cuatro hijas, que estudian en el colegio Sansueña. Precisamente, este centro escolar fue clave a la hora de tomar la decisión de quedarse a orillas del Ebro.

"Nos han tratado de maravilla, si tu familia está a gusto, lo valoras", apunta, aunque reconoce que, cuando se calzó las botas por última vez, sopesó la opción de cambiar de aires. "Pensamos mover a la familia, pero me ofrecieron continuar en el club y, sobre todo, buscamos la estabilidad de las chicas en el colegio", relata. Eso sí, como buen argentino, no descarta una vuelta a sus orígenes. "Sigo soñando con volver a mi país, pero para mí, la calidad de vida es que los tuyos estén bien, y hoy no se dan las condiciones para estar en Argentina tranquilo. Es Aragón, mi segunda casa, la que me da esa oportunidad", concluye.