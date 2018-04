Unas 15.000 hectáreas han resultado anegadas por la crecida del Ebro

La crecida del Ebro ha anegado alrededor de 15.000 hectáreas de cultivo y granjas , además de afectar a varias infraestructuras, según las primeras estimaciones realizadas por las organizaciones de agricultores y ganaderos. Los principales daños se registran en los cereales de invierno, la alfalfa, la cebada y el trigo . En el caso del maíz no se han producido importantes pérdidas puesto que todavía no estaba plantado, pero quienes ya hubieran invertido en la preparación de la tierra perderán lo invertido.

En 2015, el Gobierno de Aragón cuantificó en 20.900 las hectáreas afectadas (15.800 de ellas de cultivo). "Todavía es pronto para cifrar los daños reales", recuerda José Manuel Roche, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA). Será necesario esperar a que baje el nivel del agua para corroborar el estado de los campos: "Si la inundación dura más de una semana, se habrá perdido todo. En el caso de que el agua baje rápido, la alfalfa todavía se podrá recuperar". Aún así, desde la Unión de Ganaderos y Agricultores de Aragón (UAGA) estiman que el 20% de la producción anual de esta plantación se ha perdido.

La mayor diferencia existente con 2015 es que, esta vez, la mayoría de los cultivos están asegurados. "Aquel año, el Gobierno de Aragón indemnizó a los que no tenían seguro, con la obligación de que lo contrataran durante los cinco años posteriores", explica José Manuel Penella, presidente de UAGA. Según los datos facilitados por Agroseguro, de las 15.800 hectáreas de cultivo inundadas en 2015, 9.282 tenían póliza (4.950 correspondientes a herbáceos extensivos y 4.154 a forrajeros), lo que supone cerca del 60%. "Basándonos en los términos municipales que se vieron más afectados en 2015, podemos decir que actualmente el porcentaje de aseguramiento en la zona es elevado", puntualiza Juán Cruzán, director territorial de Agroseguro en Aragón. De hecho, desde UAGA lo cifran en alrededor de un 80%.

Solo cuatro días después de la llegada de la crecida extraordinaria a Aragón, la compañía de seguros ya ha recibido las primeras declaraciones de siniestro por estas inundaciones. Sin embargo, recuerda que las valoraciones tardarán en llevarse a cabo, puesto que habrá que esperar a que se retire el agua para acceder a las parcelas. "En este sentido, está previsto ponerse en contacto con los asegurados y tomadores a fin de explicarles que se realizará la visita a las explotaciones en cuanto sea posible, poniéndose a su disposición para cualquier información que necesiten", señalan.

No obstante, contar con estas garantías no implica que no se acabe perjudicado. "Las pólizas cubren una parte, pero no llegan a indemnizar el 100% de los daños ni lo hacen al precio de mercado. Tampoco compensan los efectos de los arrastres de tierras ni las roturas de los sistemas de riego. Solo el cultivo", señala Roche, presidente de UPA. Por ello, ante avenidas extraordinarias, la DGA suele aprobar un paquete presupuestario para compensar las pérdidas. Fuentes del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad destacan que todavía no se pueden definir futuras ayudas, ya que no ha finalizado la avenida. El resto de los gastos lo sufragan los propios agricultores y ganaderos.

Fomento del seguro agrario

A pesar de que Aragón es una de las comunidades con mayor penetración del seguro agrario, el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha impulsado unas ayudas para incentivar la contratación de pólizas. De este modo, en 2016 se destinaron 8,5 millones de euros a esta cuestión, en 2017 se invirtieron unos 8 millones y este año está previsto que el presupuesto alcance los 8,25 millones de euros. Desde el Gobierno de Aragón también subrayan la puesta en marcha de otra medida: unas ayudas que incentivan el cultivo de plantas de forraje en las zonas inundables.

En la convocatoria de 2017 (única realizada hasta el momento) se han concedido 284,25 euros por hectárea y las 63 solicitudes recibidas alcanzaron un total de 650,79 hectáreas. Los municipios con una mayor extensión han sido Zaragoza (165,2 hectáreas), El Burgo de Ebro (129,7) y Pastriz (118,45).

Cerca de 10 millones de indemnizaciones

En 2015 se produjo la última crecida extraordinaria del Ebro, que provocó la inundación de 20.900 hectáreas, de las que 15.800 fueron de cultivo. Según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, finalmente los afectados reclamaron daños por un total de 10.600 hectáreas distribuidas en 12.600 parcelas. En total se destinaron cerca de 10 millones de euros a indemnizaciones: 5,6 de ellos correspondieron a 694 expedientes de daños en las infraestructuras de las explotaciones y los 4 millones restantes se dividieron entre 763 beneficiarios de producciones agrícolas y ganaderas no aseguradas. Todo ello se pagó entre finales de 2015 y el primer semestre de 2016.

Esta última cuantía contaba con una condición necesaria: que los agricultores y ganaderos aseguraran sus explotaciones al menos durante los próximos 5 años. De este modo, todos aquellos que recibieron esta indemnización estaban obligados este año a pagar un seguro; por lo que todos ellos recibirán una compensación por las pérdidas, aunque nunca suplirán los gastos adelantados por ganaderos y agricultores.

Nivel 2 de alerta

La crecida pasó este lunes por la mañana a ser ordinaria (por debajo de los 1.984,63 metros cúbicos por segundo, según la Confederación Hidrográfica del Ebro); sin embargo, el Gobierno de Aragón ha decidido mantener el nivel 2 de alerta para evitar posibles complicaciones. Sin embargo, la previsión realizada por la CHE evidencia un retroceso del caudal del Ebro, que a partir de este jueves, 19 de abril, volverá a bajar de los 1.200 metros cúbicos por segundo, un nivel en el que se mantendrá durante varias jornadas.