El fiscal pide al Supremo anular la sentencia de Cordón por no asumir que esté muerto

El fiscal ha interpuesto un recurso para solicitar la nulidad de la sentencia de la Audiencia Nacional por el secuestro de Publio Cordón, que condenó a 30 años a los grapos José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez por detención ilegal sin dar razón del paradero del secuestrado. Como adelantó este periódico, el fiscal decidió recurrir el fallo, como la familia Cordón y las defensas de los acusados, pero el motivo del fiscal es muy singular porque alega que la sentencia se basó en la carta remitida por Fernando Silva Sande enviada desde el centro penitenciario después del juicio. El fiscal dice que no asumió la muerte de Cordón al valorar esta misiva recibida fuera del juicio y no era un medio de prueba porque "no se sometió a la contradicción de las partes" y ocasiona "una indefensión".