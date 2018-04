El atentado que los Grapo llamaron accidente

Era miércoles de Semana Santa y esa noche del año 1993 es difícil de olvidar. Los vigilantes de Prosegur estábamos marcados por los Grapo por los atentados que cometieron contra nosotros en Vigo y Zaragoza. Pero esos terroristas no eran diestros con los artefactos", recordó esta semana Antonio Henar, un vigilante de Prosegur que ha trabajado 43 años en blindados y que esa noche acudió a socorrer a los compañeros que sufrieron la explosión cuando recogían el dinero del centro comercial Galerías Primero en la plaza de las Madres de Mayo, en el barrio de Monsalud, en Delicias. "Nos avisaron de que era un atentado y llegamos antes que la Policía. Fue dramático ver a nuestro compañero fallecido en el vehículo, dos heridos y hasta un tronco sin extremidades, que no sabíamos quién era. No le deseo a nadie lo que vi", agregó.