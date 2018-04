Más de 2.400 aragoneses se autoprohíben la entrada a locales de juego

María Ángeles Júlvez, directora general del área, y Esther Aguado, presidenta de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer), achacan este incremento "a las campañas de juego responsable" y a la existencia de "una mayor concienciación en el entorno", que, muchas veces, es el que obliga al adicto a autoprohibirse.

El mayor problema, coinciden ambas, está en el juego ‘online' –de competencia estatal–, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. "Es muchísimo más peligroso que el presencial. Permite jugar en cualquier sitio, lo que supone un riesgo para los sectores más vulnerables de la población", apunta Júlvez, que critica la falta de límites a la publicidad. "El Estado no es consciente. A corto plazo va a generar un problema social", manifiesta.

La autoprohibición, recuerdan, es gratuita y puede formalizarse en la propia Dirección General de Justicia e Interior, entre otros puntos. Basta con enseñar el DNI y rellenar una solicitud. Darse de baja sí tiene un coste: 40 euros.

Muchos de los ya inscritos comenzaron a jugar siendo menores de edad. "A esas edades dan dinero a los mayores para que apuesten por ellos en los salones. Empiezan con pequeñas cantidades y, una vez que alcanzan los 18, van a más", señala Aguado. Esto ha hecho que la edad de inicio se haya adelantado a los 16 o 17 años.

Aunque el control es estricto, los hay que recaen y tratan de colarse con carnés falsos. Pese a que estos casos, según indican desde la Dirección General de Justicia e Interior, son "aislados", permitir el acceso a autoprohibidos sigue siendo uno de los principales motivos de sanción. El Gobierno de Aragón abrió 186 expedientes a locales de juego en 2017. Aunque el dato es ligeramente inferior al de 2016, año que terminó con 197, solo en los tres primeros meses de 2018 ha sido necesario incoar 43 más. Las sanciones oscilan entre los 150 y los 90.000 euros, aunque las más habituales son de 1.500 y existe un descuento del 40% si se aceptan. El problema, según Júlvez, es que un gran número "son reincidentes". "La mayor parte son por permitir fumar en el interior de los locales o por dejar entrar a menores", sostiene.

En los últimos años, el número de inspecciones se ha incrementado. "Hemos pedido juego limpio a los locales. Muchos han cumplido desde el primer momento sin paliativos, pero otros han sido más reticentes. En este momento estamos moderadamente satisfechos con el resultado", asegura la directora general, que recuerda que el juego "da trabajo a unas mil personas en la Comunidad".

El Gobierno de Aragón estudia en estos momentos fórmulas para identificar a aquellas empresas "serias" que sí cumplen. La idea, según explica Júlvez, es colocar distintivos a la entrada de los locales para visibilizar aquellos negocios "comprometidos con el juego responsable".

110 personas en tratamiento

Las autoprohibiciones evitan que un impulso eche por tierra meses de trabajo, pero por sí solas no son suficientes. "Deben de someterse a terapia", asegura Aguado. En Azajer hay actualmente 110 personas en tratamiento, sin contar los familiares. "La mayor parte son chicos de entre 18 y 30 años que vienen de familias estructuradas y sin problemas económicos. Muchas veces, la adicción al juego se mezcla con las drogas. Principalmente, con la cocaína", dice.

En muchos casos "hay que empezar por los padres". "Hay niños que con 10 años ya tienen teléfono móvil. Deben ponerles un horario y, si tienen ordenador, colocarlo en el comedor. Han de saber dónde se meten sus hijos", afirma. La directora general de Justicia e Interior, por su parte, se compromete a seguir exigiendo al Estado la regulación de la publicidad del juego ‘online’, reivindicación que lleva dos años y medio defendiendo sin éxito.

"Me gastaba casi todo y no paraba de mentir"

Adán Marín (35 años) se autoprohibió hace 22 meses. Lo hizo tras recibir un ultimátum de su pareja. "Llevaba cuatro o cinco años jugando compulsivamente, me dejaba casi todo el sueldo. Le había prometido muchas veces que iba a dejarlo, pero nunca cumplía. Llegados a este punto, me dijo que tenía que ponerme en manos de profesionales, que o paraba o esto se acababa", recuerda. Fue entonces cuando acudió a Azajer, por donde también había pasado su padre.

Su autoprohibición abarca tanto salones de juego como páginas web. "No podría jugar en ningún casino de España ni en webs que acaben en ‘.es’", explica. Reconoce que los primeros meses fueron "duros", ya que solo le permitían llevar cinco euros en el bolsillo y tenía que justificar todos sus gastos. Lo importante, no obstante, es que no ha vuelto jugar "ni un céntimo". Marín ya ha superado los 18 meses que marcan la rehabilitación y el 27 de junio terminará la fase de confirmación (6 meses). En este tiempo ha participado regularmente en terapias de grupo. En ellas ha tratado de ahondar en el origen de su adicción.

Pese a que aún restan dos meses para que se confirme su recuperación, su vida ya ha cambiado "de forma radical". "He pasado de casi no comunicarme con mi pareja a pedirle matrimonio y casarme con ella. Antes no paraba de mentirle a ella y a mis amigos. También se nota en lo económico. Llegar con dinero a final de mes es un alivio", dice.