Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía continúa sus movilizaciones pese al anuncio de Lambán

El presidente de la asociación, Francisco Langa, ha señalado en declaraciones que están logrando "parte" de sus objetivos después de que el presidente aragonés, Javier Lambán, anunciara esta semana que ve "razonable" que en 2019 entre en vigor un impuesto de sucesiones y donaciones "reformado y rebajado".

Un impuesto armonizado con el resto de Comunidades y que "haga posible que los aragoneses no paguen ni un euro más por heredar que lo que pagan el resto de los españoles", según declaró el pasado miércoles a los medios de comunicación.

No obstante, Langa ha asegurado que "todavía" no se fían "mucho" de Lambán, aunque consideran que el paso que ha dado es "importante" y que al haberlo hecho público "no se echará para atrás".

En cualquier caso ha señalado que su objetivo es "ir a bonificar al 99,9 % de la comunidad autónoma" y ha apuntado que les queda por lograr la plusvalía "mortis causa" en los ayuntamientos.

Esta es la cuarta concentración convocada por esta asociación que ha recogido más de 135.000 firmas para la eliminación de estos impuestos a lo largo de once meses.