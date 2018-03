El vídeo viral de la igualdad que empezó en un colegio de Sabiñánigo

Los profesores impulsores del proyecto colgaron el vídeo en Youtube el 2 de enero y ya lleva más de 300.000 visitas. Decenas de colegios españoles y de otros países lo están usando en sus clases para trabajar la coeducación. La semana pasada, el proyecto fue reconocido en un acto del Instituto de la Mujer en Madrid para premiar a asociaciones y personas que trabajan por la igualdad.

"Estamos muy contentos con el reconocimiento oficial, pero sobre todo estamos muy orgullosos y agradecidos de que nuestra canción se haya hecho tan popular entre los niños y niñas. El proyecto surgió para poner nuestro granito de arena por la igualdad. Estamos un poco sorprendidos y desbordados por su éxito", afirma Beatriz Serrano, profesora de música del CRA Alto Gállego y una de las impulsoras del proyecto. El pasado miércoles estuvo en Madrid recogiendo el premio en el Instituto Cervantes, mientras sus compañeros, alumnos y familias bailaban la canción en Sabiñánigo.

"Fuerte, valiente, inteligente no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Feliz, alegre, independiente no tienen masculino, no tienen femenino, podemos ser tú y yo. Depende de los dos", cantaba una niña de 6 años de Madrid entrevistada el pasado 8 de marzo en un programa de radio. Había aprendido la canción 'Depende de los 2' en el colegio.

"Es muy emocionante escuchar que una niña que no nos conoce de nada está cantando nuestra canción. Al principio difundimos el vídeo entre conocidos y grupos de profesores. Y luego las redes sociales han multiplicado su difusión", señala Beatriz.

Del Pirineo a todo el mundo

'Depende de los 2' es un proyecto de coeducación que comenzó a fraguarse el curso pasado y que ha crecido con la ayuda de mucha gente. Dos profesores de música (Beatriz Serrano y Carlos Álvarez) querían hacer una canción para el 8 de marzo. En verano otro profesor del CRA (Javier Cortés) escribió la letra. Un músico amateur de Sabiñánigo (Jaime Arilla) compuso la música. A principio de este curso, tres profesoras de Educación Física (Blanca Jiménez, Conchi Hernández y Elena Herrera) diseñaron la coreografía, con la colaboración de un alumno bailarín (Leo Giménez). En octubre y noviembre grabaron el vídeo con la participación de los alumnos de Sabiñánigo y de los distintos centros que forman el CRA Alto Gállego: Biescas, Panticosa, Sallent de Gállego, Tramacastilla de Tena, Senegüé, Aineto y Calderenas. En enero crearon la página web 'Depende de los 2' y subieron el vídeo, junto con más materiales para trabajar en los colegios.

Y el vídeo empezó a volar por las redes. "Nos han llamado y escrito de toda España y varios países, como Canadá, EE.UU. y Guinea Ecuatorial, contándonos que están trabajando con nuestra canción. Es un orgullo", subraya Beatriz. La han usado para el Día de la Paz, Carnaval, el Día de la Mujer y distintos trabajos de aula. Algunos colegios han grabado sus propios videclips, otros han hecho collages, trabajos de lengua, murales, manualidades o flashmob. "Esperamos que siga creciendo y contribuyamos entre todos a la igualdad", apunta la profesora.