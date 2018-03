El Gobierno de Aragón podrá expropiar pisos vacíos como sanción última

La nueva Ley de Vivienda de Aragón otorga a la Administración la potestad de expropiar inmuebles desocupados de forma permanente e injustificada, pero solo lo podrá hacer como última sanción tras el incumplimiento reiterado de sus propietarios y la imposición de multas económicas. Se considerará desocupada cuando no se haya dedicado a uso residencial seis meses consecutivos en un ejercicio.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha apuntado este martes que esta medida extrema solo se adoptara en el caso de que las viviendas no cumplan la función social para la que está concebida, como es su «utilización con fines residenciales».

En el proyecto de ley se detalla no solo el caso de los inmuebles vacíos, sino aquellos que no se conserven y pongan en riesgo la seguridad, los que estén sobreocupados y la VPO que no se dedique a residencia habitual y permanente. Igualmente afectará a las entidades que tampoco ocupen las viviendas tras una dación en pago, un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por impago de alquiler.