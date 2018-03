Vicién: estar canino es señal de buena salud para Vicién

El alcalde de Vicién, Sergio Moreu, pronuncia con orgullo unas palabras que serían la envidia de muchos colegas aragoneses. Además, se trata de un edil joven con ganas de trabajar duramente por su pueblo; quiere dar continuidad al espíritu de su antecesor, Alfredo Bretos, querido en el pueblo y que ha estado en el cargo durante muchos años. "En los últimos tiempos, mucha gente de mi quinta que se subió a vivir a Huesca ha vuelto al pueblo, a sus propias casas". Habla por experiencia; se desempeña como ingeniero en Huesca y vive en Vicién. "No lo cambio por nada; a diez kilómetros de mi trabajo, muy bien comunicado, contamos con los servicios básicos en el pueblo y los demás los resolvemos en Huesca en un momento, no hay grandes granjas alrededor ni malos olores industriales... tenemos suerte".

Vicién exhibe una particularidad desde hace algunas generaciones; el tren llegó antes de la guerra civil y la construcción de dos canales, el del Flumen y el del Cinca, trajo gente de toda España al pueblo. Muchos se quedaron; quizá haya una nueva oleada con la obra del pantano de Almudévar, que afectará tangencialmente al término municipal de Vicién. "Ahora pasa el AVE, pero no para; quizá era mucho pedir, con la estación de Huesca a un paso –bromea el alcalde– pero sí, tenemos gente de los sitios más dispares. Ya no hay escuela; a mí me tocó cerrarla con seis años. Los chavales van a Tardienta, a un centro agrupado".

También son chavales (un poco más crecidos, e inmensamente decididos) Daniel Lanuza, de Huesca, y Silvia López, que viene de Valfonda de Santa Ana, pedanía de Torres de Barbués ubicada entre Grañén y Tardienta. Esta pareja dibujan actualmente su presente vital y profesional en Vicién con el Centro Canino Bolscan; residencia, centro de adiestramiento, recogida y devolución a domicilio de huéspedes perrunos... Silvia se encarga también del servicio de peluquería canina; era peluquera de humanos y se ha adaptado bien a su nueva clientela, aunque reconoce que trabajar la estética de los canes requiere de una inmensa empatía; algunos se quedan tranquilos y otros se asustan con todo.

Disfrutar con lo que haces