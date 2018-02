Los nuevos jubilados cobran por segundo año consecutivo menos que sus antecesores

Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (a enero de 2018), en la comunidad aragonesa se pagan un total de 300.411 pensiones, con un coste medio de 978,5 euros mensuales. Esto supone la cifra más alta de la última década: en 2008 había 273.499 pensiones, cuyo ingreso medio era de 736,78 euros.

Todo esto si contabilizamos a todos los pensionistas, es decir, aquellos que se acaban de incorporar al sistema y los que llevan más de 30 años en él. Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y que los salarios actuales son más elevados que los que se registraban en 1990 (o antes), no es de extrañar que la cuantía media sea cada vez más alta y se registre un mayor número de beneficiarios. Es necesario destacar que en estos cálculos están incluidos todos los tipos de pensiones existentes: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares.

En estos momentos hay 23.482 beneficiarios de una pensión por incapacidad permanente, cuyo sueldo asciende a 1.013,27 euros mensuales. Por su parte, se registran un total de 191.041 jubilados (1.123,75 euros de media), 75.555 viudos (677,69 euros), 9.418 huérfanos (398,46) y 915 personas perciben una pensión a favor de familiares (568,92). Asimismo, no hay que olvidar que una misma persona puede percibir varias pensiones a la vez, por ejemplo, jubilación y viudedad.

A pesar de este incremento continuado en la última década de pensionistas y pensiones, cabe destacar que esta tendencia no se mantiene cuando hablamos solo de aquellas personas que se están incorporando actualmente al sistema. Según los datos extraídos a 31 de diciembre, este es el segundo año en el que se registra un descenso de la pensión media en Aragón, pasando de los 1.151,88 que recibían los nuevos beneficiarios en 2015 a 1.146,50 euros actuales.

Este descenso se debe principalmente a las nuevas jubilaciones. “Partiendo de que la cuantía de jubilación depende de las carreras de cotización de cada persona, en términos generales, las nuevas pensiones serán de menor importe, al contrario, de lo que se venía produciendo en años anteriores”, reconoce Sonia García, secretaria de Acción Social y Política Sectorial de CC. OO. Aragón. Ejemplo de ello es que, según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los nuevos jubilados de Aragón perciben cada mes 45 euros menos de media que hace dos años. En la actualidad, la cuantía que cobran es de 1.394,28 euros, mientras que en 2015 era de 1.439,50.

“Este cambio de tendencia tiene que ver con el aumento del número de años necesarios para el cálculo de la pensión. De hecho, desde CC. OO. ya alertamos de que esta tendencia iría a más conforme se fuesen endureciendo las condiciones de jubilación que se pusieron en marcha en la reforma del 2013”, señala García. Al mismo tiempo recuerda que en este grupo de nuevos jubilados se encuentran muchas personas que “han sido expulsadas de los puestos de trabajo con más de 50 años”. “A ellos, con edades cercanas a la edad legal de jubilación, les ha coincidido la bajada de ingresos, el cambio en la cotización y las escasas oportunidades laborales, por lo que, al final, han accedido a una cuantía inferior a la que les hubiese correspondido”, sostiene.

Desde su punto de vista, esta tendencia se verá acentuada a partir del 2019 que se aplicará el factor de sostenibilidad. “De allí, nuestra campaña por unas 'Pensiones Dignas'. El objetivo es defender un sistema publico de pensiones”, recalca. Desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) recuerdan que, además de sufrir una escasa subida, muchas de estas pensiones no solo sirven para sustentar a sus beneficiarios sino también al resto de la familia. "En algunos casos, los jubilados deben mantener económicamente a sus hijos y, en otros, para que sus descendientes coticen lo suficiente, se tienen que hacer cargo de sus nietos durante buena parte del día", lamenta María Luisa García, responsable de la Comisión de Mayores.

Al mismo tiempo recuerda otro de los problemas del jubilado: el sistema de dependencia. "Hay importantes desigualdades ya que su regulación está trasferida a las comunidades autónomas, incumpliendo el articulado de la Constitución que dice que todos somos iguales. Según les interesa ponen en marcha unas condiciones u otras, por lo que el acceso no es igual en todo el territorio", puntualiza. No hay que olvidar que muchas personas no se pueden permitir el coste de una residencia privada y que el acceso a la pública a veces entraña largas esperas. Aún así, tal y como evidencian los últimos informes, Aragón está recuperando los derechos "perdidos" de los dependientes.

Un sistema deficitario

El actual modelo de pensiones se encuentra en uno de sus peores momentos tras corroborarse su imposible sostenibilidad. Ejemplo de ello es que, según los últimos datos oficiales recabados, la diferencia entre los ingresos generados por las cotizaciones y el gasto en pensiones es negativo.

En concreto, Aragón ingresó hasta noviembre de 2017 unos 1.100 millones de euros menos de los que invirtió en las nóminas de los beneficiarios del sistema de pensiones. Por ello, no es de extrañar que en los últimos meses se estén abordando estas cuestiones dentro del Pacto de Toledo. El objetivo es encontrar la fórmula que permita garantizar el sistema público de pensiones.