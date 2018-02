La Audiencia absuelve a Agapito Iglesias de falsedad y estafa en el caso Aulario de Plaza

Los magistrados de la Sección I de la Audiencia Provincial de Zaragoza han absuelto al empresario Agapito Iglesias de los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa procesal, y estafa agravada de los que le acusaban el Ministerio Fiscal y la acusación particular en el llamado caso Aulario de Plaza.

El tribunal considera que los hechos declarados probados no son constitutivos de los delitos que se le imputaban al empresario y que la acusación particular “no ha podido acreditar (o, por mejor decir, ni siquiera lo ha intentado de manera rigurosa) que Plaza, S.A. pagase en algún momento, los referidos trabajos, ni que su importe lo repercutiera en el precio de la venta”, y entienden que “Plaza, S.A. no sufrió ningún perjuicio económico”.

El empresario soriano se enfrentaba a penas de entre 6 y 8 años de prisión por un supuesto sobrecoste de 1,4 millones de euros en la construcción de un edificio encargado por el Gobierno aragonés y destinado a impartir clases de Formación Profesional. El encausado negó que se hincharan los precios o facturaran trabajos ficticios.