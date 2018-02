RAPA mantiene la manifestación del domingo y defiende la necesidad de suprimir el ICA

Los miembros de RAPA Maribel Torrecilla y Enrique Gracia y la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Carmen Turégano, han informado en una rueda de prensa hoy en la capital aragonesa del desarrollo de esta manifestación, que saldrá a las 12.00 horas del día 4 de la Glorieta Sasera y llegará hasta el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Una rueda de prensa que se ha producido pocos instantes después de que el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, presentara ante los medios de comunicación las medidas que plantea el Ejecutivo de cara a la reforma del impuesto.

Desde RAPA han manifestado que estudiarán la propuesta y contestarán en su momento, pero han adelantado que para comenzar a hablar "hay que parar" de cobrar este impuesto, es decir, "no emitir los recibos del 2017 y devolver los del 2016", ha manifestado Gracia (RAPA).

"Si el Gobierno ha llegado a comprender buena parte de nuestras razones y comparte que es un impuesto injusto, ¿por qué no paraliza inmediatamente su cobro?", se ha preguntado el representante de la plataforma, quien ha informado de que "los recibos siguen llegando y en el mes de febrero comienza el cobro de 2017".

De hecho, el representante de la plataforma ha manifestado que ya se han presentado a través de RAPA los recursos al ICA de 23.000 hogares zaragozanos, peticiones que "se están desestimando por silencio administrativo".

Y ha anunciado el siguiente paso de la plataforma: interponer una reclamación ante la Junta de Reclamaciones económico- administrativas de la Comunidad Autónoma a través de 26 personas, en representación de todos los barrios de la ciudad.

Además, "si no hay rectificación profunda del Gobierno de Aragón", ha dicho, el próximo 5 de marzo darán a la fiesta de la Cincomarzada "un claro tinte reivindicativo de oposición" y el 23 de abril, Día de Aragón, lo celebrarán en Fabara (Zaragoza).

"Un Ayuntamiento emblemático que se opuso a entrar en el plan y fabricaron un modelo eficiente", ha expresado Gracia, para el que Fabara es "un emblema" de un modelo alternativo "en positivo".

Para este portavoz, desde el Ejecutivo "han llegado a la conclusión de que no se puede ir por el modelo de concesión de obra pública y hay una corrección que empieza a hacerse" pero, mientras tanto, "la bola de nieve sigue creciendo y no la están parando", ha juzgado, ante un modelo que "no podemos pagar".

Otra de las líneas que han anunciado desde RAPA es la extensión de la campaña de reclamaciones al resto de Aragón, ya que de momento solo se está llevando a cabo en Zaragoza, "donde se produce un hecho clarísimo de doble tributación", han concretado.

Una familia tipo de tres personas con un consumo de 133 metros cúbicos al año pagaría con el ICA activado al cien por cien 1,08 euros por metro cúbico, ha concretado el representante de RAPA, quien ha añadido que la siguiente comunidad que más paga es la valenciana, con 0,78 euros por metro cúbico, y que la media del país es 0,67 entre las comunidades con canon de saneamiento.

"Gestión pública y eficiente del agua. Precios justos. ICA supresión" será el lema de la manifestación del próximo domingo, en la que participarán los sindicatos CC.OO., UGT y CGT; los partidos políticos Podemos, Izquierda Unida y Zaragoza en Común, así como asociaciones vecinales y ecologistas.