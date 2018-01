Más de 23.000 personas han recurrido ya el recibo del ICA

Más de 23.000 zaragozanos han recurrido hasta la fecha el recibo del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha registrado este martes 2.500 nuevas alegaciones en la sede de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en la plaza de San Pedro Nolasco. "Esperamos que al acabar la campaña sean 30.000 o 35.000", ha explicado Enrique Gracia, portavoz del colectivo, que ha convocado una manifestación este domingo a las 12.00.

La RAPA insta al Ejecutivo autonómico a ir "a la raíz del problema": el plan de depuración de aguas de Aragón. "Hay que revisar tanto el plan como sus formas de financiación", ha dicho. Aboga, en este sentido, por analizar qué modelo necesita la Comunidad para los próximos 20 o 30 años.

En su opinión, el hecho de que el Gobierno de Aragón vaya a desestimar todos los recursos que se presenten y dé la callada por respuesta supone "una absoluta falta de respeto". Gracia asegura que "hacer meros matices al impuesto" como hasta ahora se ha propuesto "no serviría de nada". No en vano, afirma que en las negociaciones con el Ejecutivo autonómico "no están en ningún punto". "Nos parece que la solución no es formar una comisión técnica en la que los representantes del Gobierno no están facultados para adoptar ninguna decisión", ha añadido.