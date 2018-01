El ex alto cargo catalán que adquirió las obras de Sijena: "Aragón no sería nada si no hubiera sido por Cataluña"

Jordi Bonet, quien fuera director general de Patrimonio Cultural de la Generalitat en el momento en que el gobierno regional adquiriera los Bienes de Sijena mediante una compraventa ilegal, ha señalado en una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias que "Aragón no sería nada si no hubiera sido por Cataluña".

El ex alto cargo apunta, asimismo, que las compraron para "salvarlas" y que "no vale cambiar la realidad y decir que las usurpamos". Bonet reconoce que no se acuerda de muchos "pequeños detalles" porque de la compraventa, declarada nula por la Justicia, hace "una pila de años", si bien afirma que antes de acometer la operación se puso en contacto "por dos veces" con el Gobierno de Aragón y que éste habría rechazado acometer el desembolso "asegurando no tener dinero", lo que le habría llevado a pensar que "no les interesaban".

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, ha manifestado que no da "ninguna credibilidad" a estas declaraciones, ya que "cuando se hizo la primera venta en enero de 1983 las competencias de Patrimonio no estaban transferidas a la DGA". Asimismo, Español ha declarado que "si no fuera por Aragón, Cataluña sí que sería un triste condado perdido en la época medieval".