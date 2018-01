La DGA quiere crear un protocolo sobre los deberes escolares

El curso pasado hubo un gran debate sobre las tareas escolares en España, a raíz de una campaña contra los deberes de la confederación española de padres de la escuela pública (CEAPA) y tras las quejas en las redes sociales de varias familias. En Aragón, FAPAR también se sumó a la campaña y el debate llegó a la clase política. Las Cortes llegaron a aprobar por unanimidad una propuesta de Podemos para instar a la DGA a limitar los deberes.

Realmente las comunidades autónomas no pueden legislar sobre los deberes, pero sí debatir y tratar de llegar a un consenso, como se está haciendo en Aragón. En diciembre, la DGA organizó una jornada con docentes, expertos y familias, en la que se analizaron algunas experiencias. La diversidad es enorme. Hay profesores que mandan ejercicios similares a los de clase para reforzar lo aprendido. Otros que proponen actividades distintas sobre temas libres. Algunas tareas son obligatorias para el día siguiente, y otras voluntarias con un plazo de tiempo más amplio para realizarlas.

"El Departamento no puede regular los deberes, pero sí queremos escuchar a los expertos, conocer las experiencias y llegar a unas orientaciones. El grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo surge como continuación de la jornada que se llevó a cabo el 2 diciembre en el IES Corona de Aragón", explican desde Educación.

Las personas que quieran participar en este grupo de trabajo deben inscribirse antes del 31 de diciembre. En principio se han previsto 20 plazas. Habrá tres reuniones a lo largo del curso: la primera, el 14 de febrero, y otras dos en abril y mayo.

Campaña antideberes de los padres de la escuela pública

El curso pasado, CEAPA lanzó una polémica 'huelga de deberes' que sirvió para abrir el debate. "Nos sumamos a la campaña porque ayudó a que se visibilizara el problema de los deberes. En FAPAR recibíamos quejas por la carga excesiva de deberes y por el tipo de tareas. Los deberes no deben ser una prolongación de las actividades del aula y no deben suponer una penalización para los niños que no los hagan. Hay familias que no pueden ayudar a sus hijos a hacer los deberes. La escuela tiene que compensar las desigualdades", sostienen desde FAPAR, que también va a participar en este grupo de trabajo.

"Aplaudimos que en Aragón se haya tomado este tema en serio y vayamos a debatir sobre los deberes. Nosotros no queremos que se prohiban, pero sí que se establezca un marco y que se apueste por tareas pedagógicas, con ayudas para las familias con dificultades", añaden.

España es uno de los países de Europa con más deberes, según los informes de la OCDE. Francia es uno de los pocos que han regulado este tema. Allí los deberes están oficialmente prohibidos por ley, aunque muchos profesores siguen mandando, según la federación francesa de padres de la escuela pública. El presidente Macron ha puesto en marcha algunas reformas en el sistema escolar, que incluyen más ayuda de profesores y voluntarios para que los niños puedan hacer los deberes en el colegio.