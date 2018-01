El chalé de Lyon, 15 días en el zulo y las cartas de Publio

Los quince integrantes de la Unidad Central Especial UCE-2 de la Guardia Civil asumieron el secuestro de Publio Cordón por los Grapo en "el tema de su vida", desde que la familia reclamó al ministro Jaime Mayor Oreja en 1996 que se ocuparan de este caso sin resolver. Tres de ellos aún son de esa época y todos van a pasar como testigos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que preside el magistrado Alfonso Guevara. Van a relatar que lo que parecía imposible con Fernando Silva Sande (detenido con la cúpula de los Grapo en París en el año 2000 y juzgado en 2006 por el secuestro de Cordón) " al final sucedió y decidió colaborar con la Guardia Civil", como se reconoce en un artículo de los Cuadernos de la Guardia Civil. " De esta manera, se obtienen nuevas informaciones que permiten abrir una línea de investigación basada en la posibilidad de que hubiese ocurrido un accidente durante el cautiverio de Publio Cordón que causara su fallecimiento, no llegando nunca a ser liberado como mantenía la versión oficial del PCE (r)-Grapo", asumió.

El juicio a los grapos José Antonio Ramón Teijelo y Victoria Gómez Méndez es el tercero por el secuestro de Cordón (el primero fue en 1998 con tres condenados y el segundo en 2006, con otros dos) y el definitivo para resolver el hallazgo del cadáver del empresario secuestrado en Zaragoza. Publio Cordón es el segundo desaparecido de la democracia después de Santiago Corella, ‘el Nani’, un delincuente que no fue encontrado desde 1983.

Operación Domus, año y medio

A raíz de las sucesivas declaraciones de Silva Sande, que empezó en noviembre de 2008, la Guardia Civil localizó el chalé de Lyon donde estuvo cautivo Cordón. Pero la Operación Domus se prolongó durante un año y medio, y exigió un gran esfuerzo, tanto humano como técnico. La pista era que la casa de dos pisos estaba a 30 minutos del centro de Lyon y cerca de un campo de baloncesto. Tuvieron que dividir los alrededores de la ciudad francesa en 77 sectores similares y el 5 de junio de 2012 fue encontrado por efectivos de la Guardia Civil y de la DCRI francesa, diecisiete años después del secuestro.

El armario empotrado acondicionado como zulo para ocultar al empresario tenía 1.70 metros de largo por 1.21 metros de ancho. Los agentes realizaron una fotografía de las notas escritas en la jamba y se las entregaron a expertos del Laboratorio de Criminalística para que compara la letra de las anotaciones con la de Publio Cordón de las cartas que envió a su familia.

Comisión rogatoria del armario

Los expertos de la Guardia Civil no llegaban a la conclusión definitiva de que las notas 1ª Se, 2º Se y 3ª Se, que marcaba quince días de estancia en el armario. Y se reclamó a través de una comisión rogatoria a Francia para desmontar el armario y traer el original para que el calígrafo llegara a la conclusión de que esas notas eran del empresario secuestrado. Se compara esa letra era con la de las cartas que envió Publio Cordón a su familia en el cautiverio.

Otro perito que le ha encargado una prueba pericial el abogado de José Antonio Ramón Teijelo sobre estas notas y las cartas, en la que concluye que " no hay evidencias probatorias de la autoría de Publio Cordón en la elaboración de las inscripciones que aparecen en la jamba del armario, no obstante no puede descartarse que hayan sido hechas de su puño y letra".

Las cartas enviadas de Cordón a su familia sirvieron además para realizar la prueba de ADN de Victoria Gómez Méndez (en el armario no había huellas de los acusados) y probar su estancia en el chalé de Lyon, además con la declaración de la dueña de la casa. En cuanto a Teijelo se aporta un DNI falso que utilizó a nombre de José Monforte para firmar el contrato de alquiler del chalé.