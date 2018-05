La evaluación de 3º de la LOMCE será en Aragón la primera semana de mayo y tendrá Inglés

No les importa la educación18/02/15 10:41

Hay asociaciones llenas de sectaristas que sólo representan a los partidos y sindicatos a los que están afiliados sus miembros y no a los padres ni a las ampas. Que en estos períodos no busca soluciones sino problemas. Que simplemente se dedican a intoxicar y no a informar cuando gobierna un partido que no les gusta porque no les regala las subvenciones, de tal manera que en el colmo de la desfachatez he oído a algunos padres llegar a decir que de esta prueba depende el que sus hijos aprueben o no. Recordar que se trata de "auditoria externa", habitual en miles de empresas, realizada por docentes independientes sin valor en la evaluación, por supuesto, que busca calificar el nivel del sistema educativo, la influencia de la última reforma y las posibles necesidades.