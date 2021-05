La catedral del carbón quiere despertar

Los enormes depósitos que suministraban carbón a las calderas de la central térmica de Aliaga aún escupen restos de hollín. Casi cuatro décadas después de su cierre, se siguen acumulando en una pequeña montaña negra enmohecida que se levanta junto al espacio que ocupaba la caldera Walther, la más grande que tuvo este impresionante templo de la energía. Hoy pasea por allí Julián Cruz Amela, de 84 años, uno de los pocos extrabajadores de la central que aún viven en este pueblo de las Cuencas Mineras. Eleva la vista y cuenta que este mastodóntico edificio “parecía un hotel”, por la pulcritud de sus paredes embaldosadas y el cuidado de su pintura.

Ahora está semidestruido. Desde que cerró sus puertas en 1982 ha estado esperando una segunda oportunidad que nunca ha llegado, pero que ahora se ha empeñado en darle el alcalde de la localidad, Sergio Uche. El Ayuntamiento compró el edificio hace cuatro años por 210.000 euros y lo ha vallado para, al menos, tratar de reducir el ritmo de su deterioro. Quiere protegerlo y lucha por que sea declarado de interés local y cultural, para así poder aspirar a subvenciones. “No podemos perder esta parte de nuestra historia”, dice el alcalde.

La central parece muerta, pero aún guarda energía en sus entrañas para generar actividad. Se plantea un proyecto de realidad virtual para poder ver físicamente, desde dentro, cómo era cuando estaba en funcionamiento; hay planes para crear un museo de la generación eléctrica y otro geológico; se quiere revitalizar turísticamente el estanque que se creó para abastecerla; y una empresa planea aprovechar la enorme montaña de cenizas y escorias que se acumulan en las inmediaciones para crear paneles ignífugos. Uche asume que las obras de la central serán “muy caras”, pero las fía al medio y largo plazo. “Si no empezamos a andar, nunca sabremos si podemos llegar a la meta”, plantea.

la central, por dentro La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco El deterioro del edificio resulta evidente. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco El edificio estaba completamente embaldosado y con detalles especiales. José Miguel Marco Zona de entrada del agua a la central, necesaria para refrigerar las calderas. José Miguel Marco Escaleras hacia la parte superior de la central. José Miguel Marco Zona de turbinas, junto a la sala de las calderas. José Miguel Marco Fachada posterior de la central. José Miguel Marco El exterior presenta un estado de abandono. José Miguel Marco Uno de los forjados que separaban las distintas plantas de trabajo. José Miguel Marco Sala donde se ubicaban los controles de la central. José Miguel Marco La maleza crece en las entrañas de la central. José Miguel Marco Puerta descolocada en el interior del edificio. José Miguel Marco La amplitud de los ventanales hacía de la central un espacio luminoso. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco Sergio Uche (alcalde de Aliaga), a la derecha, junto a Julián Cruz, extrabajador de la central. José Miguel Marco Zona de turbinas de la térmica. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco Detalle de la sala de mandos de la central. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco Agua acumulada en la planta baja. José Miguel Marco El carbón llegaba mediante un sistema aéreo de cables desde las minas cercanas. José Miguel Marco Fachada lateral de la central. José Miguel Marco Sala de mandos de la central. José Miguel Marco Vista a la subestación eléctrica que aún se mantiene. José Miguel Marco Vista desde los depósitos donde se acumulaba el carbón. José Miguel Marco Una de las chimeneas que se conservan de las calderas. José Miguel Marco Chimenea metálica de la caldera Walther, la más grande de la central. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco Zona de entrada del agua con la que se refrigeraban las calderas. José Miguel Marco La actual fachada principal se construyó años después de la inauguración, tras una ampliación. José Miguel Marco El embalse se construyó junto a la central para refrigerarla. José Miguel Marco Chimeneas desde el exterior. José Miguel Marco Recientemente se valló el recinto para evitar el vandalismo. José Miguel Marco Tuberías que aún se conservan. José Miguel Marco El tejado de uralita se ha deteriorado enormemente. José Miguel Marco Uno de los bajos de la central. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco La inversión para darle un nuevo un uso se prevé millonaria. José Miguel Marco Un banco de madera abandonado. José Miguel Marco Sergio Uche, alcalde de Aliaga (derecha), y Julián Cruz, extrabajador de la central. José Miguel Marco Fachada lateral de la central. José Miguel Marco Chimenea de la caldera Walther. José Miguel Marco Uche y Cruz dialogan en la sala de calderas. José Miguel Marco La central térmica de Aliaga se cerró en 1982 y desde entonces no se le ha dado ningún uso. José Miguel Marco Escaleras hacia la parte superior. José Miguel Marco Chimeneas desde el interior de la sala de calderas. José Miguel Marco Chimeneas desde el interior de la sala de calderas. José Miguel Marco Sergio Uche, alcalde de Aliaga (derecha), y Julián Cruz, extrabajador de la central. José Miguel Marco Fachada posterior de la central. José Miguel Marco Uno de los pasillos de la central. José Miguel Marco Parte de los forjados han desaparecido. José Miguel Marco

El alcalde cuenta que su abuelo, técnico de motores, “empezó a montar la central hacia el año 45”. Paradójicamente, él fue uno de los encargados de desmontarla 40 años después. En ese tiempo, la central térmica de Aliaga dio la vuelta como un calcetín a toda la comarca. “Fue una revolución absoluta, ya que transformó una sociedad rural en una sociedad industrial y provocó cambios en la forma de vida, en los roles sociales, en el paisaje...”, reflexiona María Giménez, licenciada en Bellas Artes que ha basado parte de su tesis doctoral en la central, donde además trabajó su abuelo.

A su alrededor se construyeron dos nuevos barrios, La Aldehuela (para trabajadores de la central) y Santa Bárbara (para los mineros). Llegaron a tener iglesia, fondas “para solteros”, casinos, escuelas y economatos. Ahora son, en su mayoría, segundas residencias de los hijos o nietos de aquellos trabajadores. “Se trabajaba 24 horas a cuatro turnos. Las calderas no paraban nunca, porque solo para arrancar la Walther hacían falta 10.000 litros de gasoil”, explica Julián Cruz. Rememora que para montar esta caldera “estuvieron 70 alemanes trabajando medio año”, y que algunos se quedaron por aquí durante un tiempo.

"La más grande y moderna" de españa

Esta caldera, de la que hoy solo da testimonio su vieja chimenea metálica, convirtió la central en “la más grande y moderna de España”, según la prensa de la época. “Cuando se montó, teníamos una ilusión tremenda”, rememora Julián. Él trabajó en la central entre 1955 y 1982 (cuando cerró), y aún puede sentir el ambiente que tenía su interior “de ruido y calor”, pero también de “limpieza y luz”. Era pintor, y recuerda que debía pintar de verde las tuberías de agua destilada, de rojo las de vapor y de blanco las del agua del embalse.

Además de pintarse la central de arriba abajo varias veces, también fue el encargado de diseñar las enormes letras que coronan la fachada principal, en las que aún se lee con perfecta nitidez ‘central térmica de Aliaga’. “Un ingeniero me pasó las medidas y me dio diez metros menos de fachada. Menos mal que la medí yo con una cuerda, que si no solo hubiera puesto ‘central térmica de’, la palabra 'Aliaga' no hubiera cabido”, recuerda con una sonrisa.

La época de esplendor de la central hizo que Aliaga se convirtiera en un núcleo importante de atracción. En una década, entre 1940 y 1950, duplicó su población hasta llegar a los 2.000 vecinos, que disfrutaron de viviendas muy modernas para la época. El cierre de la central supuso que la localidad iniciara el camino inverso, con un vaciamiento que aún no ha acabado. Actualmente, en invierno apenas viven 250 personas en el pueblo.

imágenes históricas de la central Vistas de la central térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vistas de la central térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vistas de la central térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vista interior de la sala de control con el cuadro de mandos de la central térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vista interior de la sala de control con el cuadro de mandos de la central térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vistas de la sala de turbinas de la central térmica de Aliaga. 1969.

Fondo Histórico. Fundación Endesa Vistas de la sala de turbinas de la central térmica de Aliaga. 1969.

Fondo Histórico. Fundación Endesa Edificio principal de la Central Térmica de Aliaga. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Central Térmica de Aliaga con las dos chimeneas en pleno funcionamiento. 1 de septiembre de 1958. Fondo Histórico. Fundación Endesa Central térmica de Andorra en pleno funcionamiento. 1969. Fondo Histórico. Fundación Endesa Vista de la Central Térmica de Aliaga. 1 de marzo de 1950. Fondo Histórico. Fundación Endesa La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Las primeras calderas, en funcionamiento. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Postes del cableado aéreo por el que se llevaba el carbón a la central. Heraldo La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Heraldo La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Heraldo La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Heraldo Estudios para la construcción de la central. Heraldo El carbón llegaba a través de un complejo y caro sistema de vagonetas. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara El carbón llegaba a través de un complejo y caro sistema de vagonetas. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara La central fue una revolución para la zona e hizo que Aliaga duplicara su población. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Construcción de la central. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara La central, en obras. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Trabajos de construcción de la central. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Trabajos de construcción de la central. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Andamios en el edificio principal. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Construcción de la presa para refrigerar la central. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara Depósitos en los que se acumulaba el carbón antes de llevarlo a la central. Asociación Cultural Minera Santa Bárbara

El progresivo aumento de la generación de energía fue, curiosamente, lo que provocó su declive. La central térmica de Aliaga se había convertido en un monstruo que engullía cientos de miles de toneladas de lignito al año. A su alrededor se había levantado un enorme complejo minero, pese a que la calidad del carbón era baja. Un proyecto faraónico (y carísimo) permitió llevar por los aires las vagonetas cargadas desde cuatro puntos distintos hasta la central, a través de 14 kilómetros de cable. Pero poco a poco las minas locales se fueron secando. “Había que traer el carbón de fuera, por lo que se encarecía mucho. Además, la vida útil de la central ya se había superado”, señala el alcalde, Sergio Uche.

Hubo que cerrarla. Por entonces ya era de Endesa -la construyó Eléctricas Reunidas de Zaragoza-, que prejubiló a algunos trabajadores y recolocó a otros en la capital aragonesa, principalmente. “La gallina de los huevos de oro desapareció, y la comunidad pasó a ser una sociedad decadente y postindustrial. La gente se queda desvalida, pensando ‘y ahora qué’. Comenzó el éxodo a las grandes ciudades, aunque al menos tuvieron la oportunidad de comprar las casas. Ahora sus descendientes vuelven en verano, porque el arraigo a la tierra continúa”, explica la investigadora María Giménez. “Yo todo aquello lo recuerdo con nostalgia, porque la central y sus barrios eran un modo de vida”, apunta Julián Cruz.

El enorme edificio queda como testigo y memoria de todo aquello. Su monumental arquitectura resulta singular. A diferencia de otras, se hizo de tal manera que no se podía ampliar. Se levantó para acoger en su interior todo el complejo sistema de maquinarias, incluidas las calderas, sin apoyarse en los espacios exteriores. Tiene grandes ventanales verticales y una profusión de elementos clásicos como pilastras, entablamentos o frontones triangulares, que le dan un aire particular. “Es un templo de la energía, tiene un gusto especial”, señala Giménez, quien destaca que en las centrales posteriores “no prima la estética”, sino que se limitan a ser “funcionales”.

Ahora parece el escenario de una serie apocalíptica. De hecho, ha servido para recrear en una película una central térmica abandonada en Siberia. También ha sido imagen del Sonar y objeto de deseo de fotógrafos, artistas y curiosos. El propio alcalde abre de vez en cuando sus puertas para que más de un interesado pueda verla. “La historia de la central no se puede quedar aquí. Aunque parezca mentira, sigue generando riqueza, sigue teniendo vida. Ahora hay que trabajar para explotarla”, sentencia el alcalde. Junto con Julián, cierran la verja exterior que rodea al complejo, donde crece la maleza y se acumulan los escombros. La catedral del carbón seguirá esperando una nueva oportunidad.