Ester Ruiz: "¿La popularidad? Solo soy una enamorada del ciclismo que cuenta sus historias en Youtube"

Ciclista, duatleta, triatleta... ¿Cómo empezó todo?

Yo siempre he sido muy aficionada a la bicicleta. Desde pequeña me ha gustado practicar ciclismo, aunque al principio de manera muy relajada. Soy de Miedes, y allí en el pueblo siempre iba de lado a lado con la bici, que era mi modo de transporte. Pero poco a poco fui practicando cada vez más, ayudado porque mi chico también hacía deporte, y al final he terminado por engancharme. Ya no soy capaz de dejarlo (sonríe).

Y ahora es la Chica de los Puertos.

A mi novio y a mí siempre nos ha gustado pasar las vacaciones subiendo puertos con la bici, recorriendo los lugares más atractivos de Europa, así que un día se nos ocurrió subir esas experiencias a un canal de Youtube. Empezamos hace dos años y medio, con vídeos muy pequeños; pero fuimos creciendo en repercusión y ahora mismo el canal funciona muy bien, con muchas visualizaciones.

Ya supera los 17.700 suscriptores. ¿Cómo se sobrelleva la popularidad?

En mi caso muy bien, porque a mí, en realidad, fuera del ciclismo prácticamente no me conoce nadie. Cuando acudo a alguna feria de ciclismo o a alguna carrera, sí hay gente que me reconoce y me pide fotos, pero poco más. Yo no dejo de ser una chica normal; una chica normal, enamorada del ciclismo, a quien le gusta explicar sus historias en Youtube.

De todos los puertos míticos que ha recorrido, ¿con cuál se queda?

No sería capaz de decantarme solamente por uno, ya que todos los puertos tienen sus atractivos. Pero en Europa, si me preguntas por los más espectaculares, sí me encanta el Nivolet, en los Alpes italianos, aunque también el Stelvio es muy impactante. Luego, por dureza, escogería por ejemplo el Zoncolan o el Giovo. Dependiendo de si me preguntan por el más bonito, el más duro o el que más me ha emocionado, diría un puerto u otro.

¿Cuál es la jornada que más kilómetros ha recorrido?

400 kilómetros. Fue nada más salir del confinamiento, cuando todavía no se habían retomado las carreras ni había marchas organizadas. Hablé con un amigo que está acostumbrado a recorrer largas distancias y nos pusimos en ello. Pensaba que no iba a ser capaz de aguantar tantos kilómetros en un mismo día, pero lo conseguí y me gustó muchísimo la experiencia. Seguro que repito.

Además, se implica en causas benéficas.

El mes pasado nos propusimos recorrer la distancia entre Zaragoza y Valencia en bici, para recaudar fondos para la investigación de la ELA, pero nos cogió una tormenta muy importante y nos quedamos a 50 kilómetros de nuestro objetivo. En cualquier caso, sí completamos 275 kilómetros y fue una jornada muy emotiva.

¿Cuánto tiempo dedica a los entrenamientos?

Yo me entreno todos los días, aunque ahora también dependo de mi trabajo. De hecho, acabo de montar mi propio centro auditivo en Las Fuentes y se me hace difícil compaginar todo. Estoy de autónoma, llevando yo sola el gabinete y en horario partido, así que no es fácil sacar tiempo. Me organizo como puedo. Entre semana lo tengo más complicado, pero trato de completar al menos un par de entrenamientos al día porque al practicar triatlón debo de trabajar las tres disciplinas. Intento hacer como mínimo dos horas cada jornada, una por la mañana y otra al mediodía. Después, el fin de semana, sí realizo sesiones más intensas, de unas cuatro horas al día.

También promociona los paisajes de Aragón.

Yo me siento muy aragonesa, muy de la tierra, muy orgullosa de serlo, y me encanta promocionar lo nuestro. Y lo hago por una cuestión de pertenencia y sentimiento, sin ningún tipo de incentivo económico ni patrocinio. En Aragón tenemos sitios espectaculares.