Toni Abadía: "Al 2023 solo le pido volver a correr sin dolor"

Atleta olímpico. Toni Abadía nació en Zaragoza el 2 de julio de 1990. Ha sido uno de los fondistas españoles más destacados de la última década, llegando a ser olímpico en los Juegos de Río 2016. En su palmarés figuran tres Campeonatos de España de 5.000 metros; cinco de 10.000; dos de campo a través; y uno de 10 kilómetros en ruta. Ahora está apartado de la competición por una lesión crónica en el pie izquierdo.

-En 2022 ha aprendido a escuchar a su cuerpo.

El año en sí ha sido una continua lección. He tenido que entender que debo ser más prudente con mi físico. Muchas veces nos centramos en el aspecto mental, pero cuando el cuerpo falla como ha fallado el mío, no hay motivación que valga. Hay que saber parar, algo que a mí siempre me ha costado mucho, para paliar las dolencias y que no se vuelvan a repetir.

-¿En qué momento dijo basta? ¿Cuál fue el detonante?

A lo largo del mes de noviembre arrastré dolores tan fuertes que me llegaron a incapacitar. Ahí entendí que debía tomar cartas en el asunto de forma drástica. Venía de siete meses de lesión, era un auténtico sinvivir, y decidí inmovilizar por completo el pie. Fue un alivio porque tenía que ‘resetear’.

-¿Cuál es exactamente la lesión que padece?

Es una fascitis plantar que, por la repetición de impactos en la carrera, ha derivado en una tenosinovitis (inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón). A partir de ahí, por corregir la pisada, me vinieron continuos dolores en distintas zonas.

-¿Sabe vivir sin correr?

No me ha quedado otro remedio que aprender. Me he visto obligado a dar un giro de 180 grados a mi vida. Solo puedo hacer trabajos alternativos sin impacto, como la bicicleta. Me toca ver los toros desde la barrera durante un tiempo, aunque ya voy quitando hojas del calendario con la fe de que el regreso ya está más cercano.

-¿Se marca algún objetivo?

Las metas a corto plazo se han terminado para mí. Todo va a ser a medio o largo plazo. Despedir el año 2022 con un dorsal en el pecho es imposible. He tenido ofertas para estar en carreras importantes, como la San Silvestre Vallecana o la San Silvestre de Portugal, pero no he podido inscribirme. No queda otra que esperar.

-¿Qué le pide al 2023?

Empezar con buen pie, nunca mejor dicho (risas). Le pido salud para todos y, en lo que a mí se refiere, poder volver a correr sin dolor, en igualdad de condiciones que el resto. Algo que, cuando tienes una lesión de estas características, es verdaderamente complicado.

-Aunque los Juegos de París 2024 quedan lejanos, ¿los ve posibles?

Tengo que ser honesto. A día de hoy, hay muchos atletas en mejores condiciones que yo, pero nunca se puede perder la fe. Cada día me levanto con esa motivación para conseguir dar el cien por cien.

-¿Hasta qué edad se ve compitiendo?

El cuerpo será el que dictamine mi hoja de ruta. Los 32 años son una buena edad para correr y, a partir de ahora, sé que mi lugar está en la maratón. Veremos hasta dónde llego.

-¿Se ve hasta el final de su carrera con Pepe Mareca como entrenador?

Si alguien ha estado a mi lado en los peores momentos ha sido él. No solamente ha sido un entrenador, sino la persona que representa todos los valores que yo concibo en el deporte. Por eso creo que todo lo que no fuera seguir a sus órdenes sería fallarme a mí mismo. Le debo fidelidad y, aunque a veces no salgan los resultados como uno espera, soy yo el que debe hacer autocrítica. Nadie me entiende como Pepe.

-¿De quién es el futuro del atletismo aragonés?

Me quedaría con tres grandes nombres propios. El presente es de Carlos Mayo y Eduardo Menacho, que son los referentes en la especialidad de fondo. En categorías inferiores, mencionaría a Pol Oriach, que ya ha demostrado su talento, a Mireya Arnedillo y a Sergio del Barrio, que también está batiendo todos los récords y tiene un gran futuro por delante