Vuelve la doctora Torrijo al consultorio para atender las dudas en ginecología

La doctora Cristina Torrijo forma parte de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine y retoma para los próximos meses el consultorio en heraldo.es, resolviendo todas las dudas que planteen las lectoras y lectores acerca de aspectos específicos de la salud femenina mediante el enlace consultaatumedico.heraldo.es.

En esta ocasión, responde a las preguntas formuladas en las últimas semanas sobre posibles tratamientos para los miomas uterinos y sobre los síntomas de la menopausia, cuestiones que preocupan a muchas mujeres.

¿Son normales los sangrados?, ¿Cuándo se pueden reducir los miomas?

Pregunta de la lectora: tengo 39 años y un mioma de tipo 2-5 en la parte posterior de 114x112x113 mm, que deseo reducir con radiofrecuencia, ¿es posible usar técnicas combinadas como ablación, radiofrecuencia y cirugí­a para reducir el mioma de tamaño? Aún no he sido madre y deseo conservar el útero.

Respuesta de la doctora: Realmente, ese mioma es de gran tamaño. Podemos tratarlo con radiofrecuencia, pero tienes que saber qué es lo que podemos obtener y lo que no. También hay tratamientos médicos que podríamos utilizar para sumar sus efectos y dejar el mioma en el mínimo tamaño posible, antes de programar lo que sería una inevitable cirugía, probablemente.

Pregunta de la lectora: tengo 55 años y llevo siete sin ciclo menstrual. Hace como medio año me detectaron un mioma de 3 cm. Desde entonces tengo sangrado constante todos los días. ¿Hay probabilidad de que desprenda el mioma por mi edad?

Respuesta de la doctora: No creo que ese sangrado venga del mioma. Lo primero que hay que hacer es valorar si hay una patología en el endometrio que pueda haber aparecido en estos años. Cualquier sangrado que aparece siete años después de la menopausia, debe de ser estudiado de forma individual.

Pregunta de la lectora: tengo 53 años, empecé en el 2022 con la perimenopausia y estuve casi un año sin periodo y después me vino como una hemorragia en el 2023 varias veces, acompañada de cólicos intensos. Los resultados del ultrasonido diagnosticaron un mioma y quistes en el útero. Esta semana he tenido fuertes dolores y me realizaron un ultrasonido transvaginal en el que me vieron un coágulo de sangre dentro del útero ¿esto es malo?

Respuesta de la doctora: No, ni mucho menos. No parece muy malo aunque si muy latoso. Los quistes de los ovarios habría que describirlos para poder opinar, y el mioma puede ser la causa del sangrado abundante y de que aparezca de forma ocasional por tu edad próxima a la menopausia. Lo más probable es que ,en breve, se te retire la menstruación del todo y tu mioma no vuelva a darte nunca ningún problema. Hasta entonces, yo usaría fármacos para reducir ese sangrado ocasional que, seguro, te dejará muy débil cada vez que aparece.

Pregunta de la lectora: tengo 51 años y tuve un sangrado durante dos meses con muchos coágulos. Tengo un mioma de 35x26 mm y quiero saber si es obligado operar o desaparecerá.

Respuesta de la doctora: los miomas no desaparecen nunca, pero al llegar la menopausia sí dejan de crecer y, a menudo, desaparecen los síntomas que producen. Nunca es obligado operar, todo depende de cómo estén afectando esos sangrados a tu salud y a tu calidad de vida.

Pregunta de la lectora:Tengo un mioma submucoso de unos 6 cm que me produce hemorragias y consiguiente anemia y uno subseroso (figo7) de unos 7 cm. Ambos con vascularización media. Me han indicado extirpar el útero, pero no quiero someterme a eso. ¿Podrí­a aplicarme radiofrecuencia en el submucoso? Gracias!

Respuesta de la doctora: podemos hacer radiofrecuencia posiblemente en los dos y conseguir así que reduzcan los síntomas sobre todo del submucoso. Los subserosos pediculados es mejor no tratarlos por radiofrecuencia pero si no es pediculado y vamos a entrar a tratar el otro, merece la pena intentar tratar, al menos en parte el subseroso también