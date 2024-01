La doctora Torrijo resuelve las dudas de las lectoras sobre miomas uterinos

La doctora Cristina Torrijo forma parte de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine y contesta en esta información a algunas de las peticiones de información que se han recogido en las últimas semanas en el consultorio médico de heraldo.es, sobre cuestiones específicas de la salud femenina.

La mayoría de ellas, de las que ofrecemos una muestra, se refieren al tipo de tratamiento que exige la aparición de los miomas uterinos en las mujeres, especialmente quieren saber si es necesario pasar por un procedimiento quirúrgico para su extracción.

¿Me opero, sí o no?

Pregunta de la lectora: Tengo 50 años, 18 con miomas y llevo tres meses sangrando todos los días un poco. El médico recomienda una histerectomía, ¿tengo alguna otra alternativa mejor?

Respuesta de la doctora: Para saber si podemos ayudarla con tratamiento sin cirugía necesito saber cuántos miomas hay, el tamaño y la localización. En la mayoría de los casos se puede realizar tratamiento, pero no en todos.

Pregunta de la lectora: Tengo un mioma de 15 centímetros y quería saber si puedo optar por el tratamiento de la radiofrecuencia porque tengo mucho miedo a la operación.

Respuesta de la doctora: Se puede intentar, pero el resultado que obtendríamos no sería, con probabilidad, suficiente y a lo mejor habría que operar después. Además, los días de postratamiento es posible que se encuentre con malestar, como con síntomas de gripe, de manera que es fácil que necesitara varios días de baja laboral.

Pregunta de la lectora: Tengo un mioma de 6 centímetros y el único síntoma que he tenido es un pequeño sangrado el mes pasado, y no tengo dolor. El doctor me recomienda cirugía, pero quisiera saber si hay otra alternativa o bien si puedo seguir viviendo con el mioma sin tener alguna repercusión más adelante.

Respuesta de la doctora: Depende de su edad y de si aparecen o no más síntomas para poder aconsejarle. En principio si no hay síntomas y está próxima la menopausia no haría falta tratamiento. Si está en una edad en la que la menopausia está lejos, como posiblemente seguirá creciendo, yo le recomendaría tratar con radiofrecuencia.