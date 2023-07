La doctora Torrijo responde las dudas sobre miomas, uso de anticonceptivas y retinol en el embarazo

Tener una buena salud ginecológica es esencial para prevenir cualquier anomalía o patología. La doctora Cristina Torrijo es especialista en Obstetricia y Ginecología en la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine. La experta ha resuelto las dudas de las lectoras de HERALDO en este ámbito, y recuerda la importancia de acudir a un especialista.

Puedes enviar tus dudas a través de consultaatumedico.heraldo.es. La doctora resolverá las dudas de forma mensual.

Miomas

Pregunta de la lectora: Los miomas que están por fuera del útero, ¿pueden ser tratados con radiofrecuencia?

Respuesta de la doctora: Sí. Todos pueden tratarse con radiofrecuencia, pero hay que individualizar y valorar si es el mejor tratamiento para cada caso. Debemos de tratar pacientes, no miomas, así que tendría que conocer el caso para decidir si es o no la forma de tratamiento más adecuada.

Pregunta de la lectora: Tengo 40 años y miomas de 5 cm. Tengo bastante inflamación, como si estuviera embarazada y no me ha bajado la regla en tres meses. Estoy operada, me hicieron la salpingoclasia. ¿Qué me ocurre?

Respuesta de la doctora: El aumento del tamaño del vientre puede deberse a los miomas, más cuantos más tenga y más cuanto más grandes sean. Sin embargo los miomas no producen ausencia de la menstruación. Eso es por otra causa que deberíamos diagnosticar, posiblemente por una alteración en el ritmo de las hormonas.

Pastillas anticonceptivas

Pregunta de la lectora: Tengo una hija de 14 años que menstrua desde los 11. Sus reglas son muy abundantes y dolorosas, hasta el punto de incapacitarla para llevar una vida normal. ¿Es aconsejable en este caso el uso de hormonas (pastillas anticonceptivas)? Gracias.

Respuesta de la doctora: Si no existe ninguna contraindicación, que es lo habitual, el tomar anticonceptivos en estas edades, les sirve a la gran mayoría para regular la cantidad y el dolor de la regla. Aconséjele a su hija que no se inicie en el tabaquismo y déselas con tranquilidad.

Retinol en el embarazo

Pregunta de la lectora: ¿Se puede utilizar retinol o serum de vitamina C estando embarazada?

Respuesta de la doctora: Los retinoides es mejor evitarlos, pero la vitamina C se puede dar sin problema.

Sangrado

Pregunta de la lectora: Tengo 55 años y hace 4 que ya no tengo el período. Hace 5 días que estoy con una pérdida como si fuera la regla. Me gustaría saber qué puede ser, gracias doctora.

Respuesta de la doctora: Puede ser muchas cosas, desde una menstruación espontánea hasta cosas de gravedad. Claramente tiene que consultar con un ginecólogo que le haga un diagnóstico.