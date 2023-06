Perimenopausia, uso del anillo vaginal, miomas y menarquia: la doctora Torrijo resuelve las dudas sobre ginecología

La doctora Cristina Torrijo es especialista en Obstetricia y Ginecología en la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine. En esta ocasión, ha resuelto las cuestiones de las lectoras acerca de perimenopausia, uso del anillo vaginal, miomas y menarquia.

Puede enviar sus dudas a través de consultaatumedico.heraldo.es. La doctora responderá de forma mensual.

Perimenopausia

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y he pasado sofocos, sudoraciones… Me dijeron perimenopausia, pero desde enero 2022 se me suspendió la regla y me volvió en julio abundante y agosto normal. Desde ahí hasta hoy, ocho meses después, me volvía nuevamente con un cólico terrible. ¿Es normal

Respuesta de la doctora: Se denomina perimenopausia esta época de la vida en la que la menstruación se vuelve irregular dejando meses de aparecer para aparecer de nuevo. Con 48 años es normalísimo. Lo único que hay que tener claro es que en el caso en que los sangrados sean excesivos y puedan estar comprometiendo nuestra salud hay que acudir a un médico y comprobar con una analítica la repercusión para nuestro estado general.

Miomas

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 41 años y llevo dos meses sin el periodo. Tengo miomas grado 5. ¿Se puede deber a eso?

Respuesta de la doctora: Los miomas no producen ausencia de menstruación, si bien el no tener la regla durante dos meses después de los 40 no debe alarmarte. Si pasan mas de tres meses, y se repite en el año, entonces mejor consulta con un ginecólogo.

Adolescencia y menstruación

Pregunta de la lectora: Adolescente que va a cumplir 16 años y todavía no tiene menstruación. ¿Ha de ir al ginecólogo o entra dentro de los parámetros normales?

Respuesta de la doctora: La menarquia, o aparición de la primera regla es normal hasta los 18 años. De todos modos, el pediatra seguro que está vigilando la aparición de otros caracteres sexuales de la pubertad que aparecen habitualmente antes. No te preocupes.

Uso del anillo vaginal

Pregunta de la lectora: Hola, he empezado a usar el anillo vaginal el día 13 de mayo, que es cuando me bajaba el periodo. Desde entonces nos he parado de sangrar, a día 22 de mayo que estamos. Como me asuste por sangrar tanto, el domingo 21 me lo quite para ver si paraba de sangrar, pero sigo sangrando. Fui al médico, pero me han dicho que es normal, que me haga una citología para ver si está todo bien. He pedido cita, pero todavía tengo que esperar hasta el día 2 de junio. ¿Realmente es normal? Estoy preocupada. Un saludo y gracias.

Respuesta de la doctora: El sangrado leve al iniciar cualquier anticonceptivo es normal y frecuente. Suele ceder al paso de algunos meses. Al quitártelo hiciste algo incorrecto y es normal que hayas sangrado de nuevo. El hacer una citología no tiene nada que ver con el ciclo. Simplemente piensa si quieres o no reiniciar el tratamiento anticonceptivo con el anillo y, si es que sí, hazlo correctamente (poniéndolo al inicio de una regla y quitándolo tres semanas después). Si lo haces correctamente lo mas probable es que el sangrado desparezca solo, si no, consulta, sin dejar de usarlo.