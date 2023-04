Revisiones ginecológicas, miomas y menopausia: la doctora Torrijo responde

La doctora Cristina Torrijo es miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine, y ha resuelto las dudas recibidas que lectoras de Heraldo.es han enviado a través del Consultorio Médico.

Puedes enviar tu duda a través de consultaatumedico.heraldo.es. La doctora resolverá las dudas de forma mensual.

Tratamiento de miomas

Pregunta de la lectora: Buenos días, tengo 43 años y voy a someterme a una fecundación in vitro. Me acaban de diagnosticar un mioma de 4 cm que dicen que esta en la pared del útero y que no interfiere en conseguir un embarazo ¿debo tratarlo antes de hacerme la fecundación?

Respuesta de la doctora: Si te han dicho eso es porque tu mioma no llega a la cavidad uterina. Si el embarazo fuera espontáneo podríamos intentarlo con un mioma sobre todo según la localización, pero con ese tamaño, si está en la pared uterina y vas a hacerte un tratamiento que tiene un importante coste económico y en lo personal yo lo trataría antes, y lo haría mediante ablación por radiofrecuencia.

Premenopausia

Pregunta de la lectora: Tengo 43 años y creo que estoy en la premenopausia, ya hace 5 meses que mi menstruación desapareció y hace tres semanas estoy con un sangrado leve, pero que no desaparece. ¿Es normal? Tengo mucho pánico a hacerme una revisión.

Respuesta de la doctora: Lo mas probable con diferencia es que sea completamente normal. Lo que no me convence, obviamente es que tengas pánico a hacerte una revisión. Las revisiones rutinarias sirven para diagnosticar la enfermedad antes de que esta se manifieste y son muy útiles. Siento tener que recomendarte que acudas a una, independientemente de lo que haga tu menstruación en esta edad.

Pregunta de la lectora: Tengo 52 años y este mes llevo 20 días con la regla. Empezó marrón oscura y en 3 días cambio a rojo, estoy un poco preocupada pues he tenido episodios de 34 dí­as y 84 días durante el último año. ¿Es normal que me esté pasando esto? En otra ocasión me duró también 17 dí­as. Muchas gracias

Respuesta de la doctora: Este sangrado tan excesivo no es normal. Dura demasiado. Pero no puedo saber lo que es. Pueden ser muchas cosas y la mayoría de fácil solución. Necesitas una consulta con un ginecólogo.

Pregunta de la lectora: Buenos días, tengo 55 años. Desde hace 15 meses no tengo la menstruación, pero tengo dolor en el vientre y estoy manchando. También tengo un fibroma, ¿se puede deber a eso?

Respuesta de la doctora: Cualquier sangrado en tu edad después de un año sin menstruación tiene que ser investigado. Es fácil que sea por el mioma y como no se cual es su tamaño no se si puede producirte también el dolor en el abdomen. Necesitas que te vea un ginecólogo.

Pólipos

Pregunta de la lectora: Tengo 70 años. Tras una revisión me han detectado un pólipo de 1 centímetro. Es asintomático. ¿Puede convertirse en maligno por mi edad?

Respuesta de la doctora: Los pólipos endometriales son casi siempre benignos, independientemente de la edad. Sin embargo extirparlos es un procedimiento sencillo y por eso recomendable.