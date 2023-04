La doctora Cristina Torrijo resuelve las dudas de las lectoras sobre menstruación, miomas y menopausia

La doctora Cristina Torrijo, miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine, y referente en el tratamiento de miomas sin cirugía, ha respondido a las consultas recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es.

Fibromas

Pregunta de la lectora: Buenos días. Tengo 43 años. A los 39 me desapareció el periodo, pero el año pasado volvió, duró 3 días con síntomas de dolor pélvico. Fui al ginecólogo y me dijo que tengo un fibroma y que por eso sangraba. Me vuelto a ocurrir. ¿Qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: No tiene mucha importancia si tus revisiones son normales. No creo que el hecho de que haya aparecido una menstruación regular sea motivo para tratar ese mioma si no tienes otros síntomas.

Mioma y sangrado

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 48 años y desde diciembre me viene dos veces al mes la regla, pero también tengo un mioma de 7cm. El 28 de febrero me vino la regla y me duró 6 días. Cinco días después me vino otra vez sangrado y me duró también 6 días, con sangre muy roja. No sé qué puede ser, ¿se me está complicando la perimenopausia?

Respuesta de la doctora: En realidad tienes un mioma que te está dando síntomas. No sé cuando va a venir tu menopausia. Si la regla te esta fallando algún mes puedes esperar a ver si con la menopausia se acaban tus problemas, pero si reglas todos los meses y esa cantidad es excesiva necesitas tratamiento para ese mioma. Supongo que tu ginecólogo te explicaría las posibilidades de tratamiento. Puedes optar por la cirugía, por el tratamiento con radiofrecuencia, o por no hacer nada si los síntomas son leves y no aumentan

Pregunta de la lectora: Tengo 53 años y me diagnosticaron miomas varios de 5 cm. He tenido pequeñas manchas y me pidieron cirugía, pero me dijeron que si dejaba de menstruar se podrían secar. ¿Qué me recomienda hacer?

Respuesta de la doctora: Si tu menstruación se esta retirando probablemente tus miomas no crecerán mas, no "se secan" pero dejan de crecer y por ahora tus síntomas no son muy importantes. Ese mínimo manchado, si hemos descartado patología endometrial no te tiene que preocupar.

Menstruación

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 53 años y desde hace dos no tengo la regla. Hace poco empecé a notar dolor en los pechos, igual que cuando me iba a venir la regla. Fui al ginecólogo y me dijo que se veía que iba a tener un sangrado en unos 20 días, pero han pasado esos días y más y todavía no me ha venido ese sangrado. ¿Ese sangrado siempre tiene que ser expulsado o lo reabsorbe el cuerpo?

Respuesta de la doctora: Podría ser que la imagen que se vio en tu ecografía fuera un pólipo endometrial. Si pasados 3 meses no has tenido menstruación te recomendaría volver a valorar.