Cómo actuar ante fibromas, perimenopausia y miomas submucosos: la doctora Torrijo resuelve las dudas de las lectoras

La doctora Cristina Torrijo es miembro de la Unidad de Ginecología del Hospital HC Miraflores de Zaragoza, Zaragine, y ha resuelto las dudas recibidas a través del Consultorio Médico de Heraldo.es acerca de miomas, fibromas y perimenopausia.

Fibroma

Pregunta de la lectora: Buenos días. Tengo 48 años y hasta el mes pasado mi menstruación seguí­a normal, pero por primera vez tuve sangrado durante 17 días. Fui al médico, me hicieron un ultrasonido y salió que tengo un fibroma que mide 79 x 58 mm. Dada su experiencia quisiera saber si es muy grande. Yo quiero evitar la cirugía y el medico me mandó un tratamiento con unas pastillas que se llaman Medroxiprogesterona (10mg). Me gustaría que me diera su opinión sobre mi situación. Gracias

Respuesta de la doctora: Los miomas deben de tratarse cuando dan síntomas. Si ese sangrado ocurre una sola vez, podemos no tratarlo, pero si se convierte en una costumbre la cosa cambia. Un mioma de ese tamaño ya se considera grande, aunque ese calificativo es sólo una apreciación subjetiva. La cuestión es, esperar a ver si los síntomas reaparecen y si es así tratarlo. Las posibilidades de tratamiento son cirugía o radiofrecuencia. El tratamiento médico no resolverá definitivamente el problema aunque si puede mitigarlo.

Perimenopausia

Pregunta de la doctora: Tengo 41 años y llevo dos ciclos con un sangrado muy escaso, casi una mancha en la fecha que corresponde a mi periodo. ¿Puede ser perimenopausia ? Hace un año y medio intenté buscar embarazo, pero no fue posible me hablaban de baja reserva ovárica. Por eso no se si esto ya sean síntomas de menopausia. Gracias.

Respuesta de la doctora: La menopausia es la ausencia de menstruación durante todo un año. El tiempo que la rodea se denomina perimenopausia. Si tienes baja reserva debes valorar la posibilidad de hacer técnicas de reproducción y si no quieres embarazo, valorar llevar tratamiento con anticonceptivos para mantener el nivel hormonal unos años.

Mioma submucoso

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 48 años y mis reglas siempre han sido muy abundantes. Hace como dos o tres años me diagnosticaron un mioma submucoso muy pequeño, me han recomendado quitármelo pero no sé muy bien que hacer. Gracias

Respuesta de la doctora: Ese mioma hay que tratarlo sin dudar. Los mioma submucosos dan mucho sangrado y se pueden extirpar comuna cirugía sencilla, sobre todo cuando son submucosos puros, o con radiofrecuencia si tienen componente intramural.

Menopausia y miomas

Pregunta de la lectora: Soy una mujer de 53 años, ya pasando la menopausia. Después de tres años de no tener regla, me ha vuelto. Tiempo atrás me detectaron un pequeño mioma, ¿puede ser por eso? Gracias.

Respuesta de la doctora: Cualquier sangrado después de tres años de menopausia hay que investigarlo. Hay que hacer una ecografía y ver, sobre todo el endometrio. Un pequeño mioma no tiene porque producir un sangrado postmenopáusico.