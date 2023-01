La doctora Cristina Torrijo resuelve las dudas acerca de pólipos, miomas y otras cuestiones ginecológicas

La doctora Cristina Torrijo, especialista en Obstetricia y Ginecología, desarrolla su labor profesional en el hospital HC Miraflores de Zaragoza, en Zaragine Mujer y Salud y ha dado respuesta a las cuestiones recibidas en el Consultorio Médico de Heraldo.es. Puede enviar su duda a través de www.consultaatumedico.heraldo.es

Pólipos y dolor de ovarios

Pregunta de la lectora: Buenos días, tengo 55 años. Hace poco fui a una revisión de ginecología: llevo dos años con irregularidad en la regla, esta última fue hace cinco meses y un sangrado escaso que me duró unos cuatro días; la semana siguiente, más débil durante ocho días. La ginecóloga me dijo que tenía inflamado el endometrio y que si no me volvía a bajar podía tratarse de pólipos. Han pasado 20 días y no la tengo, tengo inflamado el vientre y dolor de ovarios. ¿Puede ser algo más serio que la menopausia? Gracias y un saludo.

Respuesta de la doctora: Siempre que ponemos “puede” en medicina, “puede ser”. Pero lo más fácil es que tenga irregularidades normales de la edad. Además de eso, un engrosamiento endometrial puede ser varias cosas, y la más frecuente es un pólipo endometrial que conviene extirpar, aunque casi siempre son formaciones benignas. No queda más remedio que seguir el estudio que le indicó su doctora si no desparece ese endometrio en una regla espontánea.

Endometrectomía

Pregunta de la lectora: Buenas, tengo 47 años y me opere hace 15 días de unos pólipos en el endometrio. El cirujano me quemó todo el endometrio también para evitar problemas más adelante. Tuve sangrado dos días después y después seguía con sangrado amarronado cuando me limpiaba. No he tenido la menstruación en la fecha que me tocaba, pero tengo dolores como si menstruara y en las piernas. ¿Es normal?

Respuesta de la doctora: La cirugía que le hicieron, supongo, es una endometrectomía y probablemente, además de extirparle los pólipos, le extirpó el resto del endometrio con la finalidad de disminuir sus menstruaciones. Esos dolores pueden anunciar una próxima menstruación que será posiblemente distinta a las habituales, y casi seguro de menor cantidad.

Miomas y el uso de métodos anticonceptivos

Pregunta de la lectora: Hola, tengo dos miomas, uno de ellos de 2,5 cm y el otro 4,5 cm. Me tuvieron que quitar el DIU Mirena por peligro a que tocase en uno de los miomas y me pusieron como método anticonceptivo el implante hormonal. Desde que me lo puse, tengo problemas con la regla, tres meses casi continuos de regla, malestar, migrañas, retención de líquidos… Me recomendaron el implante para que los miomas no crecieran. ¿Usted opina que es buena idea? Estoy pensando en una operación porque no sé bien que hacer.

Respuesta de la doctora: El implante anticonceptivo suele producir falta de regla o un sangrado irregular que generalmente es poco abundante. Las migrañas y la retención de líquidos también pueden ser consecuencia de ese método anticonceptivo. Puede servir a veces para disminuir los síntomas producidos por los miomas, pero no los va a reducir. No me dice cual es su edad, pero las posibilidades de tratamiento más efectivas son o bien cirugía o bien ablación de los dos miomas con radiofrecuencia.

Pólipos y menstruación

Pregunta de la lectora: Buenos días, recién cumplidos los 50 años (febrero de 2021) comenzó a faltarme la regla y padecía insomnio, cansancio extremo…Mi endocrina no le dio importancia y me dijo que era por la perimenopausia, pero tras vacunarme de la covid (septiembre de 2021), la regla me volvió hasta día de hoy, mucho más abundante y con dolores que jamás había tenido. Me dijeron que era normal y que se debe al cambio hormonal de mi cuerpo, y en octubre de 2022 me detectaron un pólipo benigno de 4 cm que se me extirpa. La regla me ha seguido viniendo todos los meses durante 6-7 días, muy abundante y dolorosa. Me han recetado hierro pero estoy preocupada.

Respuesta de la doctora: Los pólipos pueden producir menstruaciones más abundantes. Sin embargo, un pólipo de 4 cm es muy poco frecuente. No se si sería un mioma y usted no lo entendió correctamente. De cualquier modo, si esta sangrando en exceso es mejor que vuelva a contactar con su ginecólogo.