La doctora Torrijo aclara las dudas de las lectoras sobre miomas y menopausia

Fertilidad

Pregunta de la lectora: Tengo 49 años y tengo fibromas, ¿puedo quedarme embarazada? Hace un mes solo me bajó la regla dos días y este mes apenas tuve un flujo negruzco.

Respuesta de la doctora: Con 49 años es muy difícil quedarse embarazada, pero no imposible. Además los miomas pueden dificultar el embarazo, nunca facilitarlo. Con estos datos, claramente veo que es muy dificil que usted consiga un embarazo, pero nunca es imposible.

Menopausia

Pregunta de la lectora: Hola, tengo 50 años y estoy en la etapa de la perimenopausia. Mi pregunta es si tras dos meses sin tener menstruación es normal que tenga dolores de ovarios fuertes y en las piernas.

Respuesta de la doctora: Lo que usted describe es una forma normal de manifestarse el periodo de la perimenopausia. Es fácil que las cosas sigan así durante un tiempo hasta que la menstruación desaparezca del todo, al menos durante un año, y entonces ya estará la menopausia establecida. Respecto a sus "dolores de ovarios fuertes " no puedo opinar sin tener una ecografia de ellos. Si tiene dolor le recomiendo que consulte con un ginecólogo.

Miomas

Pregunta de la lectora: Tengo 47 años y cuatro miomas en la matriz de 5,3, 2 y 1,5 centímetros. No quiero operarme, ¿puedo estar así sin ningún tratamiento?

Respuesta de la doctora: Si esos miomas no le producen síntomas, no hay ningún motivo para operarlos. Si su menstruación no es muy abundante, puede dejarlos ahí perfectamente.

Pregunta de la lectora: Tengo 48 años y en una revisión ginecológica me detectaron un mioma intramural de 9,2 cm. Me dijeron que tendrían que estirparme el útero, ¿es preciso operarme? Además, hace dos meses que no me baja la regla ¿a qué se debe?

Respuesta de la doctora: Con un mioma de ese tamaño, muy probablemente tenga usted síntomas compresivos, que quizá no nota porque se ha ido poco a poco acostumbrando a ellos. Además, la cirugía más recomendable en ese caso es la histerectomía porque es la técnica más sencilla y, por tanto, con menor número de complicaciones. El hecho de que le falte la menstruación dos meses con 48 años es completamente normal.