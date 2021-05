Así ha evolucionado el Hospital de Traumatología en 50 años

El doctor Alberto Agulló lleva toda su carrera profesional, que va camino de las cuatro décadas, en los pasillos del Hospital de Traumatología Miguel Servet. La doctora María José García regresó hace 20 años, después de marcharse tras concluir en este centro su residencia. Desde 2002, en él trabaja el neurocirujano Luis González y hace siete años se incorporó el doctor Carlos Martín, tras una estancia en Teruel. Ellos, jefes de los servicios de Cirugía Plástica y Quemados, Medicina Física y Rehabilitación, Neurocirugía y Cirugía Ortopédica y Traumatología, respectivamente, son cuatro de los nombres que conforman la larga lista de profesionales –entre los que también se encuentran enfermeros, celadores, personal administrativo y de limpieza, auxiliares, cocineros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales...– que componen el principal activo del Hospital de Traumatología Miguel Servet de Zaragoza, que cumple ahora medio siglo de vida.

Entre los cambios más significativos que ha experimentado la asistencia que ofrece este centro sanitario, el doctor Carlos Martín señala: "Básicamente, las mejoras han sido en la orientación de todos los servicios quirúrgicos hacia unas cirugías de muy corta estancia. De ello se ha beneficiado, evidentemente, el paciente. Eso ha sido producto de las mejoras técnicas, tecnológicas, y de las instalaciones. Evidentemente, esto ha repercutido en los resultados: los pacientes se van antes y mejor".

Cada una de las áreas en las que trabajan estos cuatro profesionales cuenta con unidades de referencia en Aragón, un reconocimiento que consiguen gracias al esfuerzo diario de los especialistas que forman los distintos equipos, que han ido creciendo a lo largo de este medio siglo y cuyo trabajo, según indican los doctores, es cada día más transversal y multidisciplinar, lo que implica la cooperación entre los diferentes servicios. "Todos colaboramos en distintos procesos", explica la jefa en funciones de Medicina Física y Rehabilitación, quien destaca el valor de todos los trabajadores. "Ha habido un cambio generacional brutal. En Neurocirugía, por ejemplo –apunta el doctor González–, la renovación de la plantilla y su edad media, que es jovencísima, añade un plus de ilusión, ganas de trabajar e ímpetu por tratar de mantener la excelencia y progresar". A todos estos avances, los responsables también añaden la participación en distintos proyectos y líneas de investigación dentro y fuera de nuestras fronteras.

"A raíz de la covid, el centro ha pasado de ser un hospital de Rehabilitación, Traumatología y Quemados a uno quirúrgico, en el que han entrado más especialidades", indica el doctor Martín. "Ha sido una adaptación a las necesidades. El coronavirus ha consumido muchos recursos estratégicos, humanos... pero no se ha olvidado la atención a otras patologías. Hemos tratado de mantener, gracias a todos los estamentos, una actividad razonable", añade González. "Si algo ha demostrado la pandemia es la actitud de servicio y de sacrifico para con la sociedad, que se ha mantenido intacta", anota Martín.

Sobre lo que implica servir en este centro, que celebra ahora su aniversario, todos suscriben las palabras del jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología: "Para mí, es un absoluto orgullo trabajar en el mejor hospital de Aragón y uno de los mejores del país. Lo que me ha aportado es un enriquecimiento personal y profesional enorme. El Servet es la culminación de mi carrera". "Yo he pasado por todos los estamentos del servicio, desde residente adjunto hasta jefe, y he visto cómo esto crecía, cómo cada vez se hacían más cosas y mejor y para mí es un profundo orgullo", concluye el doctor Agulló.

